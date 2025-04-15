تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الآن.. شهد تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-4-2025، في تحرك يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة.

وسجل سعر الدولار الآن هبوطًا بعد أن كان قد حافظ على مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية، مدعومًا بزيادة الطلب في السوق المحلي، ومع بداية تعاملات اليوم، بدأت بعض البنوك في تعديل أسعار الشراء والبيع للدولار، استجابة لحركة العرض والطلب، ما ساهم في تراجع السعر خلال منتصف اليوم.

سعر الدولار الآن

ويرى خبراء اقتصاديون أن انخفاض سعر الدولار الآن قد يكون مؤقتًا، ويتوقف استمراره على عدة عوامل، من أبرزها حجم التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمار، والسياسات النقدية التي تتبعها الجهات المسؤولة.

وفي ظل هذه التحركات، يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تغيرات سعر الدولار الآن بشكل دقيق، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، إلى جانب تأثيرها على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأخرى.

ويأتي تراجع سعر الدولار الآن في ظل تحسن نسبي في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار النسبي في أسعار العملات.

سعر الدولار الآن

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.92 جنيه للشراء، ونحو 51.02 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.92 جنيه للشراء، ونحو 51.02 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

ونزل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.92 جنيه للشراء، ونحو 51.02 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.95 جنيه للشراء، ونحو 51.05 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.93 جنيه للشراء، ونحو 51.03 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وتراجع سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ونزل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.93 جنيه للشراء، ونحو 51.03 جنيه للبيع

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