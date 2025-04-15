أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 داخل البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025، داخل البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، بعدما سجل انخفاضا خلال الساعات الماضية، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيها للبيع.

ويعد متابعة حركة سعر الدولار داخل البنوك من المؤشرات المهمة التي يتابعها المواطن المصري بشكل يومي، وبالرغم من تفاوت الأسعار البسيط بين البنوك، فإن الثبات العام يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف الرسمية، وسط غياب شبه تام للنشاط الموازي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويحرص الموجز على متابعة حركة رصد أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية، على مدار اليوم، ووفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.93 جنيه للشراء ونحو 51.06 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما تراجع سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 50.94 جنيه للشراء 51.04 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.95 جنيه للشراء ونحو 51.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.95 جنيها للشراء ونحو 51.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.90 جنيه للشراء و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

كما تراجع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.95 جنيها للشراء و51.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 57.98 جنيها للشراء و 58.15 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 67.08 جنيها للشراء و67.28 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 62.11 جنيها للشراء و62.32 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وسجل سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري 35.54 جنيه للشراء 35.65 جنيها للبيع.

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