سعر الدولار اليوم الخميس 10 ابريل 2025 في مختلف البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية تغيرات جديدة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، 10 إبريل 2025، حيث أعلنت البنوك المصرية عن تحديث أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، وقد جاء هذا التحديث ليعكس الوضع الحالي في الأسواق المالية، مع تباين طفيف بين الأسعار المعروضة في مختلف البنوك.

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، أعلنت البنوك المصرية عن تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 10 إبريل 2025، مع بداية التعاملات الصباحية.



سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري



سجّل سعر الدولار أمام الجنيه المصري صباح اليوم الخميس، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك، الأرقام التالية:

سعر الدولار اليوم في البنوك



في بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدولار اليوم 51.62 جنيهاً للشراء و51.72 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

فيما سجّل الدولار في البنك المركزي المصري 51.61 جنيهاً للشراء و51.75 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 51.62جنيهاً للشراء و51.72 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 51.62 جنيهاً للشراء و51.72جنيهاً للبيع.

ويبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 51.62 جنيهاً للشراء، و51.72 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 51.62 جنيهاً للشراء، و51.72 جنيهاً للبيع.

أما في بنك البركة فبلغ سعره 51.62جنيهاً للشراء، و51.72 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم



وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.63 جنيهاً للشراء، و51.73جنيهاً للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 51.62 جنيهاً للشراء، و51.72 جنيهاً للبيع.

أما بنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار فيه 51.62جنيهاً للشراء، و51.72 جنيهاً للبيع.



وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.66جنيهاً للشراء، و51.75جنيهاً للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي



يساوي الدولار حوالي 51.62 جنيهاً، أما الريال السعودي فسعره: 13.71 جنيهاً للشراء، و13.77 جنيهاً للبيع.



الدولار يبلغ سعره 51.62 جنيهاً للشراء، 51.72 جنيهاً للبيع.

أما اليورو الأوروبي فسعره 56.52 جنيهاً للشراء، 57.37 جنيهاً للبيع.



سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يبلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.82 جنيهاً للشراء، 66.53 جنيهاً للبيع.

وسعر الدينار الكويتي 167.21 جنيهاً للشراء، 168.30 جنيهاً للبيع.

والدرهم الإماراتي سعره 14.04 جنيهاً للشراء، 14.08 جنيهاً للبيع.

والريال القطري سعره 13.10 جنيهاً للشراء، و14.18 جنيهاً للبيع.

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