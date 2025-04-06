عاجل| تراجع طفيف في سعر الدولار بعد تخطيه 51 جنيهًا بمنتصف التعاملات

تراجع طفيف في سعر الدولار.. شهدت سعر العملة الأمريكية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق لمستجدات المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، حيث ينال جانبًا من التأرجح اليوم الأحد 6-4-2025، إذ أنه ارتفع خلال التعاملات الصباحي ليتخطى حاجز الـ51 جنيهًا.

ويأتي انخفاض سعر الدولار اليوم المحدود بعد فترة من الاستقرار النسبي التي سادت سوق الصرف في الآونة الأخيرة، مما يعكس توازنًا هشًا بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وبحسب ما أعلنته البنوك العاملة في السوق المصري، فقد سجل سعر الدولار اليوم انخفاضًا طفيفًا بلغ قرشًا إلى قرشين في عدد من البنوك، بينما استقر في بنوك أخرى دون تغيير يُذكر.

ويُعزى هذا التحرك المحدود في سعر الدولار اليوم إلى عوامل متعددة، من أبرزها التحسن النسبي في موارد النقد الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، إلى جانب استقرار الصادرات في بعض القطاعات الحيوية.

ويترقب المتعاملون في سوق المال التطورات القادمة على صعيد السياسة النقدية، سواء محليًا من خلال قرارات البنك المركزي المصري، أو خارجيًا عبر توجهات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، والتي تؤثر بدورها على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة.

سعر الدولار اليوم

ويظل سعر الدولار عنصرًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار داخل السوق المصرية، لما له من تأثير مباشر على تكلفة الاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصلت لها سعر الدولار اليوم بعد تراجعه الطفيف بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 51.11 جنيه للشراء، ونحو 51.21 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 51.09 جنيه للشراء، ونحو 51.19 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وتراجع سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 51.11 جنيه للشراء، ونحو 51.21 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ونزل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 51.06 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بينما زاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.08 جنيه للشراء، ونحو 51.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

ونزل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 51.07 جنيه للشراء، ونحو 51.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 51.14 جنيه للشراء، ونحو 51.24 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 51.07 جنيه للشراء، ونحو 51.17 جنيه للبيع

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