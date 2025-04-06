سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-4-2025، استقرار داخل البنوك المصرية تزامنا مع عودتها للعمل بعد إجازتها الاسبوعية، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، نحو 13.500 جنيه للشراء، و13.449 جنيه للبيع.

ويستعد العديد من المواطنين للتجهيز إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام الجاري 2025، مما يستلزم متابعة سعر الريال السعودي، خاصة أنه يتغير وفقا لآليات العرض والطلب.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

يتصدر الريال السعودي التريند يوميا، كما أنه يتوافر بكثرة داخل البنوك وشركات الصرافة، بعد نجاح الحكومة في القضاء على السوق السوداء، ويقدم الموجز للمتابعين خدمة تقديم أسعار العملات سواء الأجنبية أو العربية، وفيما يلي ننشر سعر الريال السعودي اليوم داخل البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، سجل نحو 13.499 جنيه للشراء، و13.428 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، سجل نحو 13.499 جنيه للشراء، و13.428 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، سجل نحو 13.513 جنيه للشراء، و13.424 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 13.495 جنيه للشراء، و13.431 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 13.500 جنيه للشراء، و13.449 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة، سجل نحو 13.500 جنيه للشراء، و13.405 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، سجل نحو 13.504 جنيه للشراء، و13.032 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK)، سجل نحو 13.517 جنيه للشراء، و13.387 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

سعر الريال السعودي في بنك SAIB، سجل نحو 13.510 جنيه للشراء، و13.280 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، سجل نحو 13.508 جنيه للشراء، و13.462 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.64 جنيه للبيع و50.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 56.17 جنيه للبيع، 56.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.67 جنيه للبيع، و66.67 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 164.73 جنيه للبيع، 164.36 جنيه للشراء.

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