سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-4-2025، استقرار داحل البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.50 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المتابعين لحركة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، ويحرص الموجز على متابعة سعر الريال السعودي داخل الأسواق المصرفية وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك القاهرة 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم 13.44 جنيه للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 56 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 66.58 جنيها للشراء و66.76 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وارتفع سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 58.76 جنيها للشراء و58.92 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وصعد سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري إلى 34.60جنيه للشراء 34.69 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.92 شراء ونحو 6.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 164.30 جنيها للشراء ونحو 164.80 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.75 جنيها للشراء ونحو 13.79 جنيها للبيع.

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