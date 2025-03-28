شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 28 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الشراء 13.44 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.33 جنيه، يأتي هذا الاستقرار في إطار تحركات هادئة يشهدها سوق الصرف المصري في الآونة الأخيرة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يستعرض “الموجز” سعر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 27 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك، حيث سجل سعر الشراء 13.44 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.33 جنيه.

أسعار الريال السعودي في البنوك

بجانب البنك الأهلي، شهدت أسعار الريال السعودي تفاوتًا طفيفًا بين مختلف البنوك، حيث سجل:

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و13.423 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي (أفضل بنك للبيع): 13.505 جنيه للشراء و13.459 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.496 جنيه للشراء و13.423 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.495 جنيه للشراء و13.443 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.495 جنيه للشراء و13.401 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 13.507 جنيه للشراء و13.377 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم 13.44 جنيه، متساويًا مع سعر الشراء في البنك الأهلي، ما يعكس حالة من الاستقرار في السوق الموازي.

عوامل استقرار الريال السعودي

يعود استقرار سعر الريال السعودي إلى عدة عوامل، أبرزها:

استقرار الطلب على العملة السعودية في ظل تراجع رحلات العمرة خلال الفترة الأخيرة.

تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تساهم في تعزيز المعروض من الريال السعودي.

جهود البنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف ومنع المضاربات.

تحليل اقتصادي

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمال ارتفاع طفيف في الطلب تزامنًا مع اقتراب موسم العمرة، وهو ما قد يؤثر بشكل محدود على الأسعار في السوق.

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