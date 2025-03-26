تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 في البنوك
سعر الدولار اليوم.. أعلنت المواقع الرسمية للبنوك عن سعر الدولار مقابل الجنيه, والذي شهد حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 , ليتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى في شراء الدولار، الذي بلغ سعره 50.59 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 50.69 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.04% مقارنةً بالأمس.
سعر الدولار اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.56 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
استقر سعر الدولار اليوم في بنك SAIB عند 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
سجّل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.52 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
استقر سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك البركة
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي
سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجّل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.51 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سجّل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول
وصل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
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