سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-3-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 تغيرات ملحوظة مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث يواصل المستثمرون والمتعاملون متابعة السوق لمعرفة أحدث التحديثات.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25؛مارس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.57جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.083جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.578جنيهاً للشراء، 163.352 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.578جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.56 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.578 جنيهاً للشراء، 163.457جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.531جنيهاً للشراء، 160.667جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.578جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.841جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.578 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.888جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.56 3جنيهاً للشراء، والبيع 157.397جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.424جنيهاً للشراء، والبيع 163.283جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.531جنيهاً للشراء، والبيع 156.891 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.471جنيهاً للشراء، والبيع 153.303جنيهاً





سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.098جنيهاً للشراء، والبيع 155.013جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.578 جنيهاً، والبيع 164.131جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.97جنيهاً، والبيع 157.781 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.789 جنيهاً، والبيع 160.478جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.64جنيهاً، والبيع 164.2جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.39 جنيهاً والبيع 163.07جنيهاً.

1 دينار كويتى 164.58 جنيه مصري

5 دينار كويتى 822.89 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,645.78 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,114.45 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,228.9 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,457.8 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,686.7 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,915.6 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,144.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,373.4 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,289 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,204.6 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,578 جنيه مصري

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