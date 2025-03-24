سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24-3-2025 مقابل الجنيه المصري
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، الإثنين 24 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الشراء والبيع اختلافًا بين البنوك المختلفة، مما يعكس حركة العرض والطلب على العملة الكويتية في السوق المصرية
ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24 مارس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.578جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.083جنيهاً .
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.57جنيهاً للشراء، 163.35 جنيهاً للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.57جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.56 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.57جنيهاً للشراء، 163.45جنيهاً للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.53جنيهاً للشراء، 160.66جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.57جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.84جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.57 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.88جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.56 جنيهاً للشراء، والبيع 157.39 جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.42جنيهاً للشراء، والبيع 163.28جنيهاً.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.53جنيهاً للشراء، والبيع 156.89 جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.47جنيهاً للشراء، والبيع 153.30جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.09جنيهاً للشراء، والبيع 155.013جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.57 جنيهاً، والبيع 164.13جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية
سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.97جنيهاً، والبيع 157.78 جنيهاً.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.78 جنيهاً، والبيع 160.47جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.64جنيهاً، والبيع 164.2جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.39 جنيهاً والبيع 163.07جنيهاً.
1 دينار كويتى 164.58 جنيه مصري
5 دينار كويتى 822.89 جنيه مصري
10 دينار كويتى 1,645.78 جنيه مصري
25 دينار كويتى 4,114.45 جنيه مصري
50 دينار كويتى 8,228.9 جنيه مصري
100 دينار كويتى 16,457.8 جنيه مصري
150 دينار كويتى 24,686.7 جنيه مصري
200 دينار كويتى 32,915.6 جنيه مصري
250 دينار كويتى 41,144.5 جنيه مصري
300 دينار كويتى 49,373.4 جنيه مصري
500 دينار كويتى 82,289 جنيه مصري
700 دينار كويتى 115,204.6 جنيه مصري
1000 دينار كويتى 164,578 جنيه مصري
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- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول
- سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
- سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية
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