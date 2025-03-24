سعر الدينار الكويتي اليوم الأثنين 24 مارس 2025 في البنوك المصرية

يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأثنين 24 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل استمرار التحركات اليومية في أسعار العملات الأجنبية. وشهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مع تحركات طفيفة في بعض البنوك بقيمة 2 إلى 3 قروش. وفي هذا التقرير يقدم لكم الموجز تحديثًا تفصيليًا لأسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك.



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري خلال بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الشراء 163.2 جنيه.

سعر البيع وصل إلى 164.3 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الأحد

كما استقر أيضًا سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، وسجل:

163.3 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية تفاوتًا طفيفًا مقارنة بالبنوك الكبرى، حيث سجل:

157.6 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بشكل غير معتاد، حيث ظهر خطأ في البيانات المنشورة، لكن السعر المتداول اليوم وفق آخر تحديثات كالتالي:

161.6 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

160.4 جنيه للشراء.

164.2 جنيه للبيع.



توقعات أسعار الدينار الكويتي خلال الفترة القادمة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار في أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مع احتمالية حدوث بعض التغيرات الطفيفة مع بداية شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، حيث تزداد تحويلات المصريين العاملين بالكويت.

عوامل تؤثر على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

يرتبط سعر الدينار الكويتي في السوق المصري بعدة عوامل أهمها:

حركة العرض والطلب على العملة.

أسعار النفط العالمية التي تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد الكويتي.

حجم تحويلات المصريين العاملين في الكويت.

القرارات الاقتصادية للبنك المركزي المصري.

اقرأ أيضًا :





