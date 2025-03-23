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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

النيابة تسرّع إصدار التقرير الطبي لإصابة شقيقة وزير الكهرباء بحادث سير في القطامية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

وجّهت نيابة القاهرة الجديدة بالإسراع في إصدار التقرير الطبي النهائي حول إصابة شقيقة وزير الكهرباء وشخصين آخرين، وذلك إثر تعرّضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القطامية – العين السخنة. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ويرصد الموجز التفاصيل.

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وعلى الفور، هرعت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

فيما قامت الجهات المختصة بتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

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