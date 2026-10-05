وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة Grid Solutions GE VERNOVE لإعادة تأهيل مهمات نظام التحكم والحماية SAS بالكامل بمحطة محولات بني سويف الصناعية جهد 500/220/66/22 كيلوفولت.

«نقل الكهرباء» توقع عقدًا لتطوير نظام التحكم والحماية بمحطة محولات بني سويف

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم التنمية الصناعية وتطوير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المشروعات الصناعية ورفع كفاءة منظومة نقل الكهرباء وتعزيز جاهزية محطات المحولات وأنظمة التحكم والحماية بها وبناءً على توجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومثل شركة Grid Solutions GE VERNOVE في مراسم التوقيع المهندس خالد محمود محمد اليمنى رئيس مجلس الإدارة وشهد مراسم التوقيع من الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية والمهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة رهام محمد حسن محمد رئيس قطاع مشروعات نظم الوقاية والاتصالات و من شركة GRID SOLUTIONS المهندس يحيي وهدان مدير مبيعات قطاع التحكم والوقاية.

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطي تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة لمهمات نظام التحكم والحماية SAS القائم بمحطة محولات بني سويف الصناعية بما يشمل فك وتوريد وتركيب وضبط وإعداد واختبار وضمان عدد 14 وحدة Networks Switches من مهمات النظام.

كما يتضمن نطاق الأعمال إعادة ضبط وإعداد وتوصيل واختبار جميع مهمات نظام SAS بالمحطة والتأكد من سلامة وكفاءة الاتصال بين جميع أجهزة الوقاية والتحكم المبرمجة بالنظام بما يضمن التكامل بين مختلف مكونات منظومة التحكم والوقاية ورفع كفاءة التشغيل بالمحطة.

وتبلغ مدة تنفيذ العقد 8 أشهر من تاريخ توقيعه حيث تستهدف الأعمال استعادة ورفع كفاءة مهمات نظام SAS وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وموثوقية بما يدعم منظومة التحكم والحماية بمحطة بني سويف الصناعية ويعزز قدرتها على خدمة الأحمال والمشروعات الصناعية بالمنطقة.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خططها ومشروعاتها لتطوير ورفع كفاءة مكونات الشبكة القومية الموحدة وفقًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وتعزيز استقرار الشبكة ورفع كفاءة التشغيل والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاعتمادية.

وأضافت أن تحديث مهمات وأنظمة التحكم والحماية يمثل أحد المحاور الرئيسية في أعمال تطوير منظومة نقل الكهرباء ولها دور محوري في تأمين التشغيل ومتابعة أداء مكونات المحطات والتعامل مع حالات التشغيل المختلفة بكفاءة وسرعة بما يدعم استمرارية التغذية الكهربائية اللازمة للأنشطة الصناعية.