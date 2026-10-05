التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة في مصر ومواعيد غلق المحلات والمطاعم

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2026، خاصة مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر أكتوبر الجاري، وما يصاحب ذلك من تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

ويؤثر تغيير التوقيت الرسمي على مواعيد الحياة اليومية، بداية من مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم، مرورًا بوسائل النقل، وصولًا إلى تنظيم مواعيد العمل والدراسة، وهو ما يجعل موعد تغيير الساعة من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع خلال هذه الفترة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026 وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الخاص بتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي.

وبموجب القانون، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بداية يوم الجمعة التالي يتم الانتقال رسميًا إلى التوقيت الشتوي.

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، يتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

لماذا يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟

يأتي تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في إطار توجه الدولة إلى الاستفادة بصورة أفضل من ساعات النهار، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في تخفيف الأحمال.

ويتم تغيير التوقيت مرتين خلال العام وفقًا للضوابط التي حددها القانون، بحيث يتم تقديم الساعة خلال فترة التوقيت الصيفي، ثم إعادتها إلى التوقيت الشتوي في نهاية شهر أكتوبر.

طريقة ضبط الساعة بعد بدء التوقيت الشتوي

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يحتاج المواطن إلى إرجاع الساعة 60 دقيقة.

وتقوم الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت بتعديل التوقيت تلقائيًا في كثير من الحالات، بشرط تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ بشكل تلقائي.

أما الساعات التقليدية والساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية، فقد تتطلب تعديل التوقيت يدويًا.

وينصح بالتأكد من ضبط الساعة بعد منتصف الليل، خصوصًا للأشخاص المرتبطين بمواعيد عمل أو سفر أو امتحانات أو خدمات تعتمد على التوقيت الرسمي.

هل تتغير مواعيد المدارس بعد تغيير الساعة؟

لا يعني تطبيق التوقيت الشتوي تغيير مواعيد الدراسة بشكل تلقائي.

وتظل مواعيد المدارس 2026 وفق الجداول التي تحددها المدارس والإدارات التعليمية، بما يشمل موعد طابور الصباح وبداية الحصص الدراسية ومواعيد الحضور والانصراف.

وبالتالي، فإن تأخير الساعة لمدة ساعة كاملة لا يعني أن الطلاب سيبدأون الدراسة في موعد جديد تلقائيًا.

وفي حالة وجود أي تعديل على مواعيد الدراسة، يكون ذلك من خلال قرار أو إعلان رسمي صادر عن الجهة التعليمية المختصة.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي

وتشهد مواعيد غلق المحلات العامة والمولات التجارية تنظيمًا وفق القواعد المحددة لتشغيل الأنشطة التجارية.

وبحسب المواعيد المنظمة، يكون موعد غلق المحلات في التوقيت الشتوي عند الساعة 10 مساءً في الأيام العادية.

ويمكن مد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات الرسمية والأعياد.

وتوجد بعض الاستثناءات للأنشطة والمناطق التي تحددها الجهات المختصة وفق طبيعة كل نشاط.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وتختلف مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، حيث يُسمح باستمرار نشاطها حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

وتمتد ساعات التشغيل حتى الساعة 1 صباحًا يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

وتخضع بعض الأنشطة لضوابط واستثناءات خاصة بحسب طبيعة عملها وموقعها.

ماذا عن مواعيد الورش والأعمال الحرفية؟

تخضع مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية للقواعد والقرارات المنظمة لتشغيل وغلق المحال العامة.

وقد تختلف المواعيد وفق طبيعة النشاط والمنطقة التي توجد بها الورشة، فضلًا عن الاستثناءات التي يتم تحديدها لبعض الخدمات والأنشطة التي تتطلب ظروف تشغيل خاصة.

لذلك، لا ينطبق موعد موحد بالضرورة على جميع الورش والأعمال الحرفية في مختلف المناطق.

هل تتغير مواعيد المصالح الحكومية؟

لا يترتب على تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي تعديل تلقائي في مواعيد العمل داخل المصالح الحكومية أو الشركات والجهات المختلفة.

وتستمر مواعيد الحضور والانصراف وفق الجداول المعتمدة لدى كل جهة، ما لم يصدر قرار رسمي بتغييرها.

وبالتالي، فإن المواطن الذي يستعد لتغيير الساعة لا يحتاج إلى افتراض تغير مواعيد العمل أو الدراسة، وإنما يجب الرجوع إلى الجهة المعنية في حالة صدور تعليمات جديدة.

أبرز المعلومات عن التوقيت الشتوي 2026

ومع اقتراب موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي 2026 في مصر، يجب على المواطنين الانتباه إلى تأخير الساعة 60 دقيقة عند الموعد المحدد، مع مراجعة إعدادات الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

كما يظل من المهم معرفة أن تغيير الساعة لا يؤدي تلقائيًا إلى تغيير مواعيد المدارس أو المصالح الحكومية، بينما تخضع مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات للقواعد المنظمة لكل نشاط.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن نظام قانوني يستهدف تنظيم التوقيت الرسمي والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.