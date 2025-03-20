شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة افتتاح ثلاثة مراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ( مركز البيانات التبادلى ، ومركز خدمة المستثمرين ، ومركز الطباعة والإصدار )، يرافقه اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاهتمام الذى يوليه القطاع للالتزام بمعايير الجودة للخدمات المقدمة للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء في شركات التوزيع والحد من شكاوى المواطنين، واستمراراً للجولات الميدانية والزيارات لمختلف مواقع العمل وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.



كواليس افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

الموجز ينقل كواليس افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع حيث استمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامى ابو وردة رئيس الشركة ، حول آلية عمل المراكز الثلاث وأوضح أن مركز البيانات التبادلى بشركة القناه والمتصل بمركزي بيانات شركة القناة لتوزيع الكهرباء يعمل كاحتياطى لمركز البيانات الرئيسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارى.

ويعتبر مركز خدمة المستثمرين اول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة ،ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية و مجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات و تنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة ، وكذلك مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية، و يقوم بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات، والوفاء بكافة احتياجات الشركات الشقيقة و الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بجودة متميزة وبأسعار أقل من السوق المحلية، كما يوفر التأمين الكامل لكافة البيانات الخاصة بالإصدار بجودة فائقة

افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

وشارك وزير الكهرباء ، العاملون افطارهم المجمع ، واجرى حوارا مفتوحا معهم اكد خلاله ان إنشاء مراكز البيانات يتم طبقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية وتتضمن كافة وسائل ضمان الحماية والأمان والسريه لكافة البيانات والاستمرارية والمركزية ، وتم تجهيز هذه المراكز بأحدث وسائل مكافحة الحرائق باستخدام الأساليب العلمية والأجهزة ونظم الاتصالات والتبريد المتقدمة ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة ، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.

إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام للمواطنين ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك.

افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

وقال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً حرصه الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى وسرعة الاستجابة لأى شكاوى ترد من المشتركين عبر قنوات الشكاوى المخصصة لذلك ، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعامل الإيجابي والفعال مع كافة الشكاوى والوقوف على اسبابها لحلها وتفادي تكرارها فى المستقبل.

وأكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل ، وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، مشيراً إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين وأن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة فى قطاع الكهرباء .

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افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع

افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصدار بشركة القناة للتوزيع