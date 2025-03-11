وزير الكهرباء يتابع آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاونها الكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاز المشروع القومي، خاصة وأن والدولة مهتمة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولاسيما فى توليد الكهرباء.

وفي هذا الصدد، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور محمد دويدار القائم باعمال رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية وعدد من قيادات الهيئة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية ، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والوقوف على مجريات وتطورات المشروع، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة والربط على الشبكة.

آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

الموجز يرصد تفاصيل متابعات آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يأتي ذلك في اطار خطة الدولة واستراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة فى ضوء مزيج الطاقة، ووفقا لبرنامج مصر النووي السلمى لتوليد الكهرباء والمتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ المحطة النووية بالضبعة.

الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات

وخلال الاجتماع ، قام الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية بتقديم عرضا توضيحيا حول مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات ،الاجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تنفيذ آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي، وذلك فى اطار الخطة الزمنية ومعدلات انهاء المراحل المختلفة ، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة ،شمل العرض كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي والإنجازات التى تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل

آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية

كما تناول الاجتماع التأكيد متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعبر عن عمق العلاقات ومتانتها بين مصر وروسيا ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والتى تتجلى في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتم مناقشة تطور الأعمال وآخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فى اطار المتابعة الشهرية ، وما تحقق من مستهدفات التنفيذ خلال شهري فبراير ومارس ، وكذلك اهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى اطار استراتيجية العمل وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة ، وضرورة الحرص على استمرار التكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة

آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

التزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا

ومن ناحيته، قال الدكتور محمود عصمت أن مجريات تنفيذ آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تسير وفقا لما هو مخطط ، وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة.

وشدد على الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استهلاك الوقود.

كما أكد بضرورة الاهتمام الذى توليه الدولة بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، واهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة فى اطار خطة التنمية المستدامة ، مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر وروسيا ، وعمق العلاقات بين البلدين.

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آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية