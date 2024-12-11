مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى بين «الوكيل» ومدير روساتوم

مشروع محطة الضبعة النووية.. يعد من أحد أهم المشرعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة مرسى مطروح والذى تسعى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء جاهدة في تقدم الأعمال بها وفقًا للجدول الزمني الموضوع.

ووفق الخطة الزمنية المقررة من المخطط أن يتم بدء أعمال اختبارات التشغيل للوحدة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية في الربع الرابع من عام 2027 على أن يتم التشغيل لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، وسوف يتوالى انضمام باقي الوحدات إلى الخدمة تباعاً وصولاً للوحدة الرابعة عام 2030 وتستمر المحطة في التشغيل لأكثر من ستون عاماً كأحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة مما يسهم في تحقيق الاستدامة.

مشروع محطة الضبعة النووية

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد وجمع بين الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأندريه بتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية ورئيس شركة "أتوم ستروى اكسبورت" المقاول العام الروسي لـ مشروع محطة الضبعة النووية، في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً.

وشارك في الاجتماع أيضاً إدارة مشروع محطة الضبعة النووية وفرق العمل المختصة من هيئة المحطات النووية وشركة "اتوم ستروى اكسبورت" والخبراء من معهد التصميم الروسي المصمم العام للمشروع.

التحديات وخطة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية لعام 2025

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لـ مشروع محطة الضبعة النووية، مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، وكذلك التحديات التي تواجه سير العمل.

اجتماع رفيع المستوى بين «الوكيل» ومدير روساتوم

وخلال الاجتماع، قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالترحيب بالحضور مٌشيراً إلى أن الاجتماعات الدورية التي تتم بحضور الدكتور أندريه بتروف رئيس شركة "اتوم ستروي إكسبورت " والقيادات من الجانبين المصري والروسي تأتي للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتحديات التي تواجه مشروع محطة الضبعة النووية وذلك لتذليلها وتمهيد الطريق لفرق العمل المختصة من الجانبين للمُضي قدماً، مؤكداً سيادته على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة المحطات النووية في دفع تنفيذ المشروع وعلى أهمية تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

ومن جهته، أكد الدكتور أندريه بتروف على الإلتزام بتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتذليل العقبات وتحقيق الانجازات المرجوة في الوقت المحدد لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق المخططات الزمنية مٌشيراً إلى معدل إنجاز الأعمال بالموقع الذي تم تحقيقه في عام 2024 موضحاً أن هذا المعدل سيتزايد خلال العام المقبل بصورة كبيره.

اجتماع رفيع المستوى بين «الوكيل» ومدير روساتوم

كما تم بحث ومناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي من شأنها تسريع العمل وتحقيق التقدم المستدام في مختلف جوانب المشروع، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات لضمان النجاح الشامل للمشروع.

وفي الختام أكد الطرفان على أهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، حيث يعتبر مشروع محطة الضبعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المتجددة.

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