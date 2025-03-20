تفاصيل زيارة وزير الكهرباء إلى الإسماعيلية لافتتاح مشروعات شركة القناة للتوزيع

زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية.. افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ قليل مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وعلى هامش الزيارة، بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، موضوعات العمل المشتركة ويفتتح عدد من المشروعات الخدمية

زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل عبر السطور التالية تفاصيل زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية.

واستهلت زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية خاصة الى منطقة كهرباء القناة وشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وخلال زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية بديوان المحافظة ، وذلك للتباحث حول عدد من موضوعات العمل المشترك بحضور قيادات الوزارة ، والمحافظة.

زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية

وعلى هامش زيارة وزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية، تناول اللقاء رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية فى نطاق مدينة الإسماعيلية المنطقة الاولى والثانية والمنطقة الصناعية فى نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق وكذلك موضوعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء فى نطاق المراكز التابعة للمحافظة

وشملت الجولة الميدانية عدد من القطاعات التابعة فى نطاق محافظة الإسماعيلية منها مركز التحكم الاقليمى لمنطقة القناة ومنطقة كهرباء القناة وشركتى شرق الدلتا لانتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء ويقوم الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة ، يرافقه اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية بافتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وكذلك تناول الإفطار مع العاملين.

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