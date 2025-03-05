تفاصيل توقيع بروتوكول آليات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة للأوقاف

تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة.. تمت اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الكهرباء " و"الأوقاف" لتحديد الآليات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة وإحلال واستبدال الموجودة فى المساجد والزوايا والمباني والمنشآت وملحقاتها التابعة لوزارة الأوقاف فى جميع المحافظات

يأتي ذلك في إطار التوجه العام واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مواصلة تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة.

تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة

وفي هذا الصدد، الموجز يتناول تفاصيل توقيع بروتوكول تحديث آليات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة، والتي شهدها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك فى إطار التعاون بين الوزارتين لحوكمة استهلاك الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع ومنع الهدر، وخفض الفقد وترشيد الاستهلاك فى دور العبادة والمباني الخدمية التابعة.

ويشمل بروتوكول تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة تحديد أطر التعاون والعمل المشترك بين شركات توزيع الكهرباء ومديريات الأوقاف بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدقيق استهلاك الكهرباء، وتركيب العدادات مسبقة الدفع، وسداد مستحقات المقايسات الخاصة بتوصيل التيار ، وكذلك العمل على حصر المساجد والزوايا والمباني الملحقة التى تحتاج إلى تركيب عداد كهرباء، والمنشآت التى تعمل بعدادات ميكانيكية، وكذلك التى بها عدادات معطلة، وذلك فى خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة والحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

قام بتوقيع بروتوكول تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة، عن وزارة الكهرباء، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن وزارة الأوقاف اللواء عمرو فاروق شكرى الوكيل الدائم.

تفاصيل توقيع بروتوكول آليات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة

تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد والمباني

من ناحيته، أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الأوقاف لاسيما فى الإجراءات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد والمباني الخدمية وغيرها من خلال تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لرفع الوعي لدى المواطنين ونشر ثقافة المشاركة الإيجابية فى معظم القضايا ومن بينها الإجراءات الخاصة بالتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء وخفض الفقد التجاري.

وأوضح استمرار العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة التحول الرقمي وحكومة منظومة العدادات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بمنظومة التحكمات الآلية لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على الاستجابة للتحديات المختلفة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.

تفاصيل توقيع بروتوكول آليات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة بدور العبادة

مشروع التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية

وقال الدكتور محمود عصمت إن تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ضمن أولويات العمل خلال المرحلة الحالية ومشروع التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجرى تنفيذه فى قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، موضحا أن تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة ضمن أهم الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

معالجة كافة أشكال التعدى على حقوق الكهرباء

ونوه باستمرار الجهود والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات واتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك متابعة مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف

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