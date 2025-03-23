تارا عماد تتصدر تريند جوجل بعد تصريحات جريئة عن والدها

تصدرت الفنانة تارا عماد محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة التي أدلت بها خلال لقائها في برنامج After ABtalks، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها بوالدها، كاشفة عن تفاصيل مؤثرة حول غيابه عن حياتها. ويرصد الموجز أبرز تصريحات تارا عماد.

تصريحات تارا عماد عن والدها

أكدت تارا عماد أن والدها لم يكن له دور في حياتها، مشيرة إلى أنها لا تحافظ على أي تواصل معه بناءً على رغبتها الشخصية. وقالت:

"والدي ملوش دور في حياتي، وده بطلب مني.. ممكن يكون حاول يرجع ويتواصل، لكن أنا أفضل إنه لأ."

وأضافت أنها التقت به آخر مرة خلال عزاء والدتها، لكنها لم تتذكر هذا اللقاء بشكل واضح، قائلة:

"أصحابي شافوه في العزاء، لكن أنا مش فاكرة حاجة، كان في ناس كتير سلمت عليهم."

قرارها بعدم التواصل مع والدها

أوضحت تارا عماد أنها اتخذت قرارها بعدم وجود أي علاقة مع والدها عن اقتناع، قائلة:

"سامحته عشان نفسي، ومن مسامحتي ليه قررت إني عايزة أخد بالي من نفسي، ومش عايزة علاقة معاه.. أنا مش غضبانة ولا حزينة، ولا بعاتبه، ومش شايلة جوايا أي حاجة، بس عايزة أكون مستريحة."

وتابعت:

"ممكن في ناس تشوفني شريرة لأني مش عايزة يبقى عندي أي نوع من العلاقة معاه، بس أنا دا اللي مريحني."

آخر تواصل بينهما

وعن آخر مرة كان والدها جزءًا من حياتها، كشفت تارا عماد:

"آخر مرة شوفته كنت تقريبًا عندي 23 سنة.. والدي ووالدتي انفصلوا بدري جدًا، ومكنش موجود كتير في حياتي، لكن مامتي كانت دايمًا بتقولي: اعملي اللي يريحك، بس خدي بالك إنك ممكن تندمي لو حصل له حاجة."

موقفها في حال وفاة والدها

أما عن مشاعرها تجاه احتمال فقدان والدها، فقالت بتأثر:

"لو توفى، ممكن أروح الدفن والعزاء، بس مش عارفة وقتها هحس بإيه.. علاقتي معاه ضئيلة جدًا على مدار السنين، ومش حاسة إن في شيء ممكن أبني عليه مشاعر بالوجع أو القهر أو الانهيار."

تارا عماد في رمضان 2025

على الصعيد الفني، شاركت تارا عماد في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، وهنادي مهنا.

المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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