تفاصيل احداث مسلسل جودر 2 الحلقة الخامسة.. صراع في رحلة كنوز الشمردل

في الحلقة الخامسة من مسلسل "جودر 2"، تزداد حدة التوتر في قصر شهريار، حيث يستدعي شهرزاد ودنيا زاد وقمر الزمان للمثول أمامه. وبينما كان يوشك على الحكم عليهم، يكشف الستار عن حقيقة "العشيق المزعوم"، الذي اتضح أنه عم شهرزاد، ما يدفعها لزيارته في مرضه الأخير، برفقة دنيا زاد، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل.

جودر يحقق حلمه بالوصول إلى كنوز الشمردل

أما في حكاية جودر، فالأحداث تأخذ منحىً أكثر تشويقًا، حيث يخرج لمواجهة الضواري مع ضرغام، قبل أن يتدخل داهش لإنقاذهما من موت محقق. يقرر جودر وعبد الأحد الانطلاق في رحلة بحث عن كنوز الشمردل، ويستطيع جودر العثور عليها بالفعل، إلا أن عبد الأحد يخفيها بطريقة غامضة.

مكائد وانتقام في القصر

على الجانب الآخر، يذهب عاكف إلى شواهي ويخبرها بمكان شقيقها بشرط مساعدته في الحصول على "قلب جوهرة". تقرر شواهي إنقاذ شقيقها، كما تقنع جوهرة بمرافقتها للانتقام من جودر.

أحداث الحلقة الرابعة: صراع حتى الموت

في الحلقة السابقة، يتصاعد الصراع داخل المملكة، حيث يتحدى الملك جودر وصديقه ضرغام في قتالٍ عنيف، إلا أن جودر يرفض قتل ضرغام، ما يدفع الملك إلى إطلاق النمور لمهاجمتهما. وفي تطور آخر، يبدأ شهريار في الشك بزوجته شهرزاد بعد أن تلقى أخبارًا عن زياراتها المتكررة لمنزل يُقال إنه يخص عشيقها المزعوم.

قصة "جودر 2" ونجاحه الرمضاني

المسلسل هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024، ويروي قصة "جودر الصياد"، إحدى أبرز حكايات "ألف ليلة وليلة". تُعد شخصية جودر من الأكثر شهرة في هذه القصص، حيث تمتد أحداثها من الليلة 608 إلى 633، وهي لم تُعرض من قبل في أي عمل فني آخر.

أبطال "جودر 2" وطاقم العمل

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، وغيرهم. تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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