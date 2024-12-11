تارا عماد تنتهي من تصوير لأول مرة قريبًا وموعد عرضه

أعلنت الفنانة تارا عماد عن اقترابها من الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "لأول مرة"، الذي يجمعها بالنجم عمر الشناوي، ونبيل عيسى، ورانيا منصور، حيث من المقرر أن يكون التصوير قد دخل مراحله النهائية، على أن تختتم المشاهد المتبقية خلال أيام قليلة، استعداداً لعرض الفيلم مع بداية العام 2025.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية تفاصيل عرض فيلم لأول مرة.

الفيلم من تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم عايدة رياض وفيدرا ويتوقع أن يشارك "لأول مرة" في عدد من المهرجانات الفنية خلال الفترة القادمة، نظراً لما يحمله من محتوى مميز وأداء جماعي لافت.

فيلم "لأول مرة" يعد خطوة جديدة في مسيرة تارا عماد الفنية، حيث تقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة في إطار درامي شيق، وسط توقعات بأن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً عند عرضه.

تارا عماد بين الجدل والأضواء بعد زيارتها لمسجد السلطان حسن

على صعيد آخر أثارت تارا عماد جدلًا كبيراً مؤخراً بعد نشرها صوراً عبر حسابها على إنستجرام وهي تتواجد داخل مسجد السلطان حسن، حيث ظهرت بملابس اعتبرها البعض غير ملائمة للمكان وتعرضت تارا لموجة من الانتقادات من متابعيها الذين شددوا على ضرورة احترام خصوصية الأماكن الدينية وارتداء زي مناسب يتضمن غطاء للرأس أثناء التواجد فيها.

تارا عماد تتذكر والدتها برسالة مؤثرة بعد حصولها على جواز سفر الجبل الأسود

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها تجربة شخصية مليئة بالمشاعر عبر حسابها على إنستجرام، حيث تحدثت عن لحظة حصولها على جواز سفر الجبل الأسود، الذي يحمل ذكريات خاصة تجمعها بوالدتها الراحلة.

وكتبت تارا: "21 مارس هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تعتز به وتحدثني عنه دائماً وفي مارس الماضي، بعد مرور 40 يوماً على رحيلها، تحقق أحد أحلامها بحصولي على جواز سفر الجبل الأسود لقد كان هذا أحد أمنياتها منذ ولادتي".

وأضافت تارا بتأثر واضح: "والدتي كانت تعشق مصر، عاشت فيها معظم حياتها واستمتعت باكتشاف كل زاوية فيها كانت تعرف تفاصيلها ككف يدها، ودائماً ما تخبرني بحبها لهذا البلد لكن حبها للجبل الأسود كان يتضاعف يوماً بعد يوم، وكانت تعبر عنه في كل مكان ومع كل شخص تلتقي به بفضلها، كبرت وأنا أحب مصر كوطن لي، ولكنني أيضاً أحمل حباً عميقاً للجبل الأسود، الذي أصبح جزءاً من هويتي".

واختتمت تارا رسالتها قائلة: "في اليوم الذي حصلت فيه على جواز السفر، تمنيت لو كانت أمي موجودة لتشهد هذه اللحظة التي حلمت بها لقد كانت لحظة مميزة تحمل بين طياتها الكثير من الحنين والحب".

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