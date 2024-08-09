بعد تصدرها للتريند.. أعمال فنية تنتظر عرضها تارا عماد

تصدر اسم الفنانة تارا عماد، تريند جوجل، وذلك بعدما شاركت جمهورها أمس، بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها وهي على البحر، وكانت مرتدية مايوه، وكان بجوارها كلبها.

فيلم سيكو سيكو

وفي سياق آخر، تعيش الفنانة تارا عماد، حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر عرض مشاريع سينمائية ودرامية، يرصد الموجز في السطور التالية أبرز تلك المشاريع ،حيث تقوم حاليًا بتصوير فيلمها الجديد "سيكو سيكو" مع طه دسوقي، عصام عمر، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وآخرون من النجوم، والفيلم تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ويُتوقع أن يتم عرض هذا العمل خلال الفترة المقبلة.

فيلم الجواهرجي

كما تنتظر الفنانة تارا عماد، حالياً عرض فيلم"الجواهرجي"، الذي تشارك في بطولته مع النجمان محمد هنيدي، منى زكي، عارفة عبدالرسول، صلاح السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، وأحمد صلاح السعدني، ويروي الفيلم قصة تاجر مجوهرات يواجه العديد من المواقف الكوميدية المحرجة بسبب زوجته.

فيلم الملحد

وإلى جانب ذلك، تستعد الفنانة تارا عماد لعرض فيلم «الملحد» الذي يتناول موضوعات حساسة مثل التطرف الديني والإلحاد وتأثيرها على الشباب، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، و بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وآخرون من النجوم، ومن المقرر عرضه يوم 14 أغسطس الجاري.

مسلسل كتالوج

وفي الدراما، تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل «كتالوج» الذي تتقاسم فيه البطولة مع محمد فراج، ريهام عبدالغفور، بمشاركة مجموعة من النجوم مثل سماح أنور، آية سماحة، بيومي فؤاد، صدقي صخر،

وتحت قيادة المخرج وليد الحلفاوي.

مسلسل جودر

كما تستعد الفنانة تارا عماد لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «جودر» إلى جانب النجم ياسر جلال، والذي يُتوقع عرضه في موسم رمضان المقبل، المسلسل قام ببطولة الجزء الأول منه ياسر جلال، نور اللبنانية، وليد فواز، ياسمين رئيس، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، ياسر الطوبجي، أحمد فتحي، آيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتي ميديا هب للمنتج سعدي جوهر، وأروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج إسلام خيري.

اقرأ أيضا

بدء تصوير فيلم ”سيكو سيكو” لـ طه الدسوقي

أبرزهم الست والجواهرجي.. مني زكي بـ 4 وجوه في السينما