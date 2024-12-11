تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل رقم سري

ياسمين رئيس .. مع اقتراب اللحظة الحاسمة من مسلسل "رقم سري"، يزداد الترقب الشديد لدى الجمهور لمعرفة مصير شخصية ندى عشماوي والأحداث الغامضة التي أحاطت بها طوال الحلقات السابقة الجميع ينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه الأحداث النهائية، وهل سيكشف السر الكبير خلف الجريمة أم سيبقى الغموض سيد الموقف حتى اللحظة الأخيرة.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية موعد عرض الحلقة الٲخيرة من مسلسل رقم سري.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من "رقم سري"

ستعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "رقم سري" يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، عبر قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة في الساعة 2 صباحاً إلى جانب ذلك، سيتم بث المسلسل على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، مع إعادة أولى في الثامنة صباحاً، وثانية في الخامسة مساءً.

المسلسل سيكون متاحاً أيضاً على منصة Watch It الرقمية، مما يتيح للمشاهدين متابعة الحلقة النهائية في أي وقت يناسبهم.

قصة مسلسل "رقم سري" رحلة الغموض والتشويق

تدور أحداث المسلسل حول ندى عشماوي، الشخصية الطموحة والقيادية التي أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها لكنها تعاني من توترات وصراعات مع زملائها في العمل، حيث توصف بأنها غير محبوبة في بيئة العمل.

مع تطور الأحداث، تكتشف جثتها داخل البنك، ليبدأ الضابط حسين محمود تحقيقاً شاملاً للوقوف على ملابسات الجريمة تتزايد الشكوك حول الموظفين داخل البنك وأفراد عائلتها، حيث تتبادل الاتهامات بخصوص سرقة أموال أحد المودعين عبر النظام الإلكتروني للبنك مع تقدم التحقيقات، يزداد الغموض والتشويق، حيث تتكشف المزيد من الأسرار والمفاجآت التي تعقد الأحداث وتجعل مصير الجريمة أكثر تعقيداً وغموضاً تدخل أطراف جديدة على الخط، وتظهر أدلة مثيرة قد تغير مجرى القضية، ما يجعل البحث عن الحقيقة رحلة مليئة بالتشويق والتشابك.

أبطال وصناع مسلسل "رقم سري"

المسلسل يضم مجموعة من النجوم البارزين الذين قدموا أداءً مميزاً، وعلى رأسهم ياسمين رئيس وصدقي صخر وعمرو وهبة ونادين أحمد وأحمد الرافعي المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج محمود عبدالتواب.

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