طارق صبري ينضم لمسلسل "الحلانجي" مع محمد رجب في رمضان 2025

يشهد السباق الرمضاني المقبل انضمام الفنان طارق صبري إلى طاقم عمل مسلسل "الحلانجي"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2025، حيث يجسد صبري شخصية ضابط شرطة يدخل في صراع مباشر مع شخصية "الحلانجي" التي يقدمها محمد رجب، في إطار من الدراما الممزوجة بالإثارة.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمسلسل الحلانجي.

محمد رجب يبدأ تصوير الحلانجي

كشف الفنان محمد رجب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل، معلقاً على صورة من كواليس العمل: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل الحلانجي رمضان 2025 إنتاج: ممدوح شاهين، تأليف: محمود حمدان، إخراج: معتز حسام" الإعلان أثار حماس الجمهور، خاصة مع عودة محمد رجب لتقديم عمل يحمل أجواء اجتماعية مثيرة.

محمود قابيل ينضم لطاقم العمل

إلى جانب مشاركة طارق صبري، تعاقد الفنان القدير محمود قابيل على دور محوري في المسلسل يضيف وجود قابيل قيمة كبيرة للعمل، إذ يعرف بأدائه القوي وشخصياته المؤثرة، ما يضفي بعداً درامياً آخر إلى المسلسل المنتظر.

الحلانجي دراما اجتماعية وإثارة

يجمع مسلسل "الحلانجي" بين الدراما الاجتماعية التي تناقش قضايا إنسانية والإثارة التي تجعل الجمهور متشوقااً لكل حلقة من المتوقع أن يقدم العمل توليفة مميزة تحت قيادة المخرج معتز حسام، الذي نجح في تقديم أعمال لاقت إعجاباً كبيراً في السابق.

محمد رجب يعود بعد نجاح الونش

يأتي مسلسل "الحلانجي" كأحدث أعمال محمد رجب بعد النجاح الذي حققه مسلسله الأخير "الونش"، والذي امتد إلى 45 حلقة، وضم مجموعة من النجوم البارزين مثل ميمي جمال، محمود عبد المغني، ومنة فضالي كما أطل رجب كضيف شرف في مسلسل "الحشاشين"، الذي تصدر بطولته كريم عبد العزيز وعُرض في رمضان الماضي، ولاقى صدى واسعاً بين الجمهور.

تطلعات كبيرة لـ الحلانجي

يمثل المسلسل تحدياً جديداً لمحمد رجب وفريق العمل بأكمله، حيث يضعهم في مواجهة التوقعات العالية من الجمهور بفضل السيناريو الذي كتبه محمود حمدان والإنتاج الضخم بقيادة ممدوح شاهين، يتوقع أن يكون "الحلانجي" واحداً من أبرز المسلسلات التي ستنافس بقوة في رمضان 2025.

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