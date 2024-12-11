نقل نبيل الحلفاوي إلي المستشفي بسبب أزمة صحية والأسرة تطلب له الدعاء

تصدر إسم الفنان القدير نبيل الحلفاوي مؤشرات البحث في جوجل بعد تعرضه منذ قليل إلي وعكة صحية شديدة أدت لـ نقله إلى أحد المستشفيات الكبري في القاهرة، ليتلقي العلاج اللازم.

تعرض نبيل الحلفاوي إلي وعكة صحية

ويكشف موقع الموجز تفاصيل حالته الصحية.. واعلنت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي عن تدهور حالته الصحية مؤخراً وأنهم يلتزمون الصمت والحديث عن تفاصيل مرضه، واكتفوا بطلب الدعوات له والشفاء العاجل.

نبيل الحلفاوي

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

يذكر أن نبيل الحلفاوي شارك مؤخرا في فيلم "تسليم أهالي" كضيف شرف مع الأبطال والذي تم عرضه في 2022، مع عدد من النجوم أبرزهم الفنان هشام ماجد، دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز ، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نبيل الحلفاوي، محمد ممدوح، أحمد فتحي، لوسي، شيكو، والعمل إخراج نجلة نبيل الحلفاوي، وتأليف شريف نجيب.

ويحكي المسلسل قصة زاهية "دنيا سمير غانم" التي تحلم بالزواج من أي شخص، ومن أول لحظة التقطت فيها مع خليل "هشام ماجد" الذي يعمل طبيب بشري ويستعد للهجرة إلى كندا، ووقعت زاهية في حبه حتى قبل ما تتعامل معه وبتحاول تفرض نفسها عليه وتحتمل كل سخافته مقابل الجواز، ومع التصاعد في الأحدث ينكشف أن والدة زاهية "دلال عبد العزيز"، ووالد خليل "بيومي فؤاد" يعيشان في قصة حب كبيرة، وتتصاعد الأحداث لنجد إن وراهم سر غير مكشوف.

نبيل الحلفاوي

كامل العدد الجزء الأول

كما شارك نبيل الحلفاوي في مسلسل كامل العدد الجزء الأول مع دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، أحمد كمال، ميمي جمال، الفت أمام، حمزة دياب، صوفيا بن حمان، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، سمر علام، عمرو جمال، والعمل إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.

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