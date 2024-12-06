الأحد المقبل.. محمد رجب يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل الحلانجي

يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أولى مشاهده في مسلسل الحلانجي المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025 يوم الأحد القادم داخل الديكور الأساسي للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تشاركه أولى مشاهده الفنانة أيتن عامر التي تقدم البطولة النسائية أمامه.

وكشف مؤلف العمل محمود حمدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حاجته لشاب وفتاة ذوات أصوات طربية مميزة لتقديم أغنيات المسلسل مؤكدًا أن تكون الأصوات لوجوه جديدة بأجر مادي كنوع من الدعم ووافقه الرأي الفنان محمد رجب والمخرج معتز حسام.

قصة مسلسل الحلانجي

ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل المسلسل في السياق التالي، تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار من الدراما الاجتماعية بلمسة كوميدية حول طه الحلانجي الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب ويلعب دور نصاب يتميز بحدة الذكاء وتدور الأحداث في إحدى الحارات المصرية.

أبطال مسلسل الحلانجي

ويشارك في مسلسل الحلانجي باقة فنية رائعة أبرزهم محمد رجب، محمد لطفي، أيتن عامر، هالة فاخر، عبير صبري، تأليف محمود حمدان وإخراج

مسلسل الونش



وكان مسلسل "الونش" آخر أعمال الفنان محمد رجب وهو بطولته بالاشتراك مع منة فضالي و محمود عبد المغني، دانا حلبي، ميريهان حسين، إيهاب فهمي، محسن منصور إخراج اسماعيل فاروق.

قصة مسلسل الونش

تدور الأحداث من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجين غير متوافقين، حسن رجل الأعمال العصامي، الذى يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة التجميل الجميلة والشهيرة، التى تنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر أنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.



تبين الأحداث أن "كاميليا" اضطرت للزواج من "حسن" لأنه أنقذها من حالة الفقر التى عاشتها، حيث أن والدها يعمل لديه، بينما كانت هى لا تزال طالبة بكلية الطب، ساعدها حسن في مصاريف تعليمها، وكان هو وسيلتها للانتقال لمستوى مادى أفضل، ومرت بهما الحياة وصارت بينهما طفلة، بل وأصبحت العلاقة بينهما متأرجحة في أوقات يسود بينهما الرضا والحب والسكينة، وفى أوقات أخرى تدب بينهما المشاكل والشك.

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