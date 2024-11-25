بمشاركة وجوه غنائية جديدة.. محمد رجب يعود لدراما رمضان في مسلسل الحلانجي

أعلن السيناريست محمود حمدان عن حاجته لمطربين شباب لتقديم أغنيات مسلسل الحلانجي، بطولة النجم محمد رجب، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

جاء هذا الإعلان عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي رصده موقع الموجز، حيث أوضح رغبته في اكتشاف مواهب جديدة تستحق الفرصة للفوز بالمشاركة في مسلسل الحلانجي .

مسلسل الحلانجي

وكتب محمود حمدان في منشور عبر "فيسبوك": "التحضيرات النهائية لمسلسل الحلانجي، بندور على شاب وشابة مطربين أصواتهم تكون مميزة جدًا يقدموا أغاني المسلسل، وياريت ترشحولي ناس فعلاً موهوبين ويستحقوا الفرصة، مش فارق عندنا يكونوا عملوا أغاني قبل كده أو معروفين، المهم الموهبة وصوتهم يكون مختلف ومميز وبالطبع، سيكون هناك مقابل مادي، أنا شخصيًا حابب يكونوا ناس جداد تمامًا ومحتاجين الفرصة دي، والمخرج والمنتج وافقوني الرأي."

كواليس مسلسل الحلانجي

محمد رجب يعود لدراما رمضان بعد غياب طويل



ويستعد الفنان محمد رجب للعودة إلى شاشة رمضان بعد غياب سنوات طويلة، من خلال مسلسل "الحلانجي"، الذي يجسد فيه شخصية "طه الحلانجي".

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي يثير اهتمام المشاهدين.

تم تداول صور من كواليس توقيع التعاقد، حيث ظهر محمد رجب مع المخرج معتز مطر، والسيناريست محمود حمدان، والمنتج ممدوح شاهين.

وأكد فريق العمل أن المسلسل سيقدم رؤية جديدة وأحداثًا مشوقة لجمهور الدراما الرمضانية.

محمود حمدان يدعم المواهب في مسلسل "فهد البطل"



لم يكن البحث عن المواهب جديدًا على السيناريست محمود حمدان، ففي منشور سابق، أشار إلى سعيه لفتح المجال أمام عدد كبير من الممثلين في مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضي.

كتب حمدان: "أصدقائي الممثلين والممثلات، بخصوص مسلسل فهد البطل، عارف أن في كتير حابين يمثلوا في المسلسل، ويشرفنا وجود الجميع، قريبًا بإذن الله هنعلن عن موعد أوديشن للأطفال (شخصيات مهمة جدًا) وبعده أوديشن للجميع، شركة سينرجي وأحمد العوضي والمخرج حريصين أن كل ممثل موهوب وشاطر نستفيد به معانا،

وأنا على قد ما بقدر بحاول أزود عدد الشخصيات علشان يكون في فرصة لأكبر عدد من الممثلين."

محمود حمدان

فرص جديدة لجيل جديد من المواهب

ويبدو أن محمود حمدان يسعى لتقديم منصة جديدة لاكتشاف ودعم المواهب، سواء في مجال الغناء أو التمثيل، من خلال أعماله القادمة.



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