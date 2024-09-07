«الحلنجي».. مسلسل محمد رجب الجديد في رمضان 2025|خاص

يعيش الفنان محمد رجب حالة من الانتعاشة الفنية في السباق الرمضاني المقبل 2025، ولأول مرة يشارك في عمل من تأليف الكاتب محمود حمدان الذي قام بكتابة مسلسل حق عرب في رمضان 2024.

مسلسل محمد رجب في رمضان 2025

كشف الفنان عمرو رجب شقيق الفنان محمد رجب لـ الموجز عن قائمة أعماله في رمضان 2025 قائلا: محمد شقيقي سوف يستعد لتصوير مسلسله الجديد في رمضان 2025 بعنوان "الحلنجي".

محمد رجب وعمرو رجب

وأضاف: مسلسل الحلنجي من تأليف الكاتب محمود حمدان، ويعد هو التعاون الأول بينه وبين شقيقي محمد، ويعملون حاليا على اختيار باقي فريق عمل المسلسل والأيام المقبله سوف يعلنوا عن باقي تفاصيل العمل.

آخر أعمال محمد رجب

شارك محمد رجب في الموسم الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، وآخرين.

مسلسل مشوار الونش

وكانت آخر أعمال محمد رجب، مسلسل مشوار الونش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وشارك في العمل كل من محمود عبد المغني، إسلام جمال، منة فضالي، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محسن منصور وآخرين ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

محمد رجب

آخر أعمال الكاتب محمود حمدان

يواصل المؤلف محمود حمدان كتابه باقي حلقات مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه في رمضان 2025، والعمل من إخراج محمد عبدالسلام، والذي يشارك فيه كل من نسرين أمين، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، وتواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

محمد رجب ونجله

شارك الفنان محمد رجب، متابعيه، مجموعة من الصور، تجمعه بنجله "يوسف"، أثناء استمتاعهم بالعطلة الصيفية، بإحدى المدن الساحلية.



ونشر "رجب" الصور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وانهالت عليه تعليقات من الجمهور، وجاءت كالأتي: "ربنا يبارك، اللهم بارك، ربنا يخليكم لبعض، الغاليين، عسلات، ربنا يسعدكم، مش شبهك خالص".

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