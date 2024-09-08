محمود حمدان مؤلف بوشين والسبب أحمد العوضي ومحمد رجب

يحرص المؤلف محمود حمدان على المشاركة في ماراثون رمضان 2025، إذ أعلن حمدان مشاركته بعملين دفعه واحدة، مع نجمان من كبار نجوم الفن المصري.

محمود حمدان

وعلم" الموجز" أن المؤلف الشاب محمود حمدان تعاقد منذ أشهر مع الفنان أحمد العوضي على بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم " فهد البطل، كما تعاقد منذ أيام مع الفنان محمد رجب على بطولة مسلسل استقر صناعه على اسم " الحلنجي"، ومن المقرر أن يطرح العملان في ماراثون رمضان المقبل 2025.

ويذكر أن شارك المؤلف محمود حمدان في الماراثون الرمضاني الماضي مسلسل أطلق عليه صناعه اسم" حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي.

محمود حمدان

آخر أعمال محمد رجب في رمضان 2024

ومن المعروف أن الفنان محمد رجب شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل الحشاشين، وظهر رجب كـ ضيف شرف وقدم شخصية أمير قلعة الموت" وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وآخرون من النجوم الذين ظهروا ضيوف شرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

محمد رجب في رمضان 2023

وعلى نفس السياق شارك الفنان محمد رجب في رمضان 2023، بمسلسل الكتيبة 101، وتناول العمل بطولات الجيش المصري، وقدم بطولته عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، وأحمد عبد الله محمود، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي في المارثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم "حق عرب" و شارك مسلسل "حق عرب" في البطولة كل من دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر. وقد لقي هذا المسلسل قبولاً واسعاً من الجمهور، بفضل التناول الدرامي المميز الذي جمع بين الأصالة والتجديد، تدور أحداثه حول قضايا اجتماعية داخل إطار شعبي، المسلسل كان من 30 حلقة.

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