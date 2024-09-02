بعد الاعلان عن مسلسل "فهد البطل".. السيناريست محمود حمدان يعلن مفاجأة للمواهب

حرص السيناريست محمود حمدان على اعطاء فرصة للموهوبين في مجال التمثيل ليكونوا من من فريق عمل مسلسل " فهد البطل " بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان المقبل .

فرصة للأطفال والمواهب الشابة

وكتب السيناريست محمود حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ،الذي رصده " الموجز"، قائلا : اصدقائي الممثلين والممثلات ، بخصوص مسلسل فهد البطل عارف أن في كتير حابين يمثلوا في المسلسل ويشرفنا وجود الجميع وقريت أغلب الرسائل وكلكم علي راسنا، قريب باذن الله هنعلن عن ميعاد اوديشن للاطفال شخصيات مهمه جدا وبعده اوديشن للجميع".

محمود حمدان

وتابع :" بالاضافة إلى شركة سينرجي وأحمد العوضي والمخرج حريصين ان كل ممثل موهوب وشاطر نستفيد بيه معانا، وأنا على قد ما بقدر وانا بكتب بحاول ازود عدد الشخصيات علشان يكون في فرصه لاكبر عدد من الممثلين معانا".

تغيير إسم مسلسل أحمد العوضي الجديد

وسبق وأن أعلن السيناريست محمود حمدان عن تغيير اسم المسلسل من الملك إلى فهد البطل وكان السبب تكرار اسم الملك في ثلاثة أعمال فنية أخرى لذلك تم تغيير الاسم.

توقعات لمسلسل فهد البطل

جدير بالذكر أن مسلسل فهد البطل سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبير مثل نجاح " حق عرب " الذي تم عرضه في رمضان 2023.

نجوم مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل " بطولة كل من كبير من النجوم والنجمات، منهم: أحمد العوضي، نسرين أمين، ياسمين رئيس، سارة سلامة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، ميرنا نور الدين، صفوة، وغيرهم، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أحداث مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي صعيدي، حيث اعتاد أحمد العوضي على نمط الرجل الشعبي لجماهيرته الكبيرة عند المشاهد .

أخر أعمال أحمد العوضي والسيناريست محمود حمدان

وكان أخر عمل للفنان أحمد العوضي و السيناريست محمود حمدان، مسلسل "حق عرب " الذي شارك في بطولته كل من : وفاء عامر ودينا فؤاد وكارولين عزمي ورياض الخولي وسلوى عثمان ودنيا المصري ووفاء مكي ومن إخراج إسماعيل فاروق .

كما شارك السيناريست محمود حمدان في مسلسل “ حدوتة منسية ” وحقق نجاح كبير كأفضل سيناريست، هذا العمل من بطولة سوسن بدر وريم سامى وطارق صبري وعبير صبري وغيرهم من النجوم.

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