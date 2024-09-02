الملامح الأولى لشخصية ميرنا نور الدين في مسلسل "فهد البطل"

بدأت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين تحضيرات مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " فهد البطل"، العمل من المقرر أن يعرض في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

ميرنا نور الدين

وعلم " الموجز " أن ميرنا نورالدين ستجسد شخصية فتاة تقود دراجة بخارية " تروسيكل" في أحداث مسلسل فهد البطل".

تفاصيل قصة فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل" حول قصة شاب صعيدي اسمه فهد ( أحمد العوضي ) من مدينة سما لوط بمحافظة المنيا، ويتعرض لـ أزمات عديدة أبرزها دخوله السجن، وتجسد النجمة ميرنا نور الدين دور حبيبته، العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ويذكر أن ميرنا نور الدين كانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل كان ينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، إذ تناول السيرة الذاتية لـ حسن الصباح مؤسس جماعة الاحشاشين الإرهابية، التي شكلت خطر كبير على العالم في القرن الحادي عشر، وعاشت في إيران، كما اشتهرت بتنفيذ العمليات الإرهابية وقتل كل من يعارضها.

ميرنا نور الدين

أبطال الحشاشين

شارك في بطولة مسلسل الحشاشين كل من كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وحسن مالك وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، العمل كان مكون من 30 حلقة، وتم عرضه عبر القنوات في رمضان الماضي.

آخر أعمال أحمد العوضي

ومن المعروف أن أحمد العوضي شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم " حق عرب"

حق عرب دارت أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، وكان مكون من 30 حلقة وشارك في البطولة مع العوضي كل من ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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