منافسة درامية قوية في رمضان 2025.. تعرف على التفاصيل

يواصل صناع الأعمال الدرامية، التحضير لأعمالهم الفنية، استعدادًا لعرضها في دراما رمضان 2025، ويشهد الماراثون الرمضاني المقبل، منافسة شرسة بين كبار النجوم، الذين يتنافسوا فيما بينهم على تحقيق النجاح.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالمسلسلات المقرر عرضها في دراما رمضان 2025.

أحمد مكي

مسلسل عين شمس



يخوض الفنان أحمد مكي، المنافسة في دراما رمضان المقبل2025 بمسلسل جديد يحمل عنوان "عين شمس"، وهو بعيد تماماً عن سلسلة "الكبير أوي"، الذي اشتهر بتقديمه خلال السنوات الماضية، وذلك بعد مطالبات الجمهور بتقديمه مسلسل بعيد عن اللون الكوميدي الذي اشتهر به، لرغبتهم في رؤيته بشكل جديد مثلما حدث معه في مسلسل “الاختيار”.

والمسلسل يقوم بكتابة حلقاته هانى سرحان وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم خلاله أحمد مكي الدراما الشعبية لأول مرة في مشواره الفني، وكان آخر أعماله مسلسل الكبير أوى عند الجزء الثامن، الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل الزواج فيه سم قاتل

تخوض الفنانة هنا الزاهد، المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل بعنوان "الزواج فيه سم قاتل"، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر.

ويشهد المسلسل عودة هنا الزاهد لمنافسات دراما رمضان، كما تعود للظهور فى رمضان، بعد فترة غياب دامت ثلاث سنوات من تواجدها في رمضان بمسلسل النمر مع النجم محمد إمام.

مسلسل فهد البطل

كما أعلن المؤلف محمود حمدان خلال الفترة الماضية عن تجديد تعاونه مع النجم أحمد العوضي في رمضان 2025 بمسلسل بعنوان "فهد البطل"، وذلك بعد نجاحهما معًا في مسلسل حق عرب، الذي عرض في رمضان 2024، ويعكف صناعه حالياً على التحضير له، واختيار باقي الفنانين المرشحين للبطولة.

مسلسل حكيم باشا

يتواجد النجم مصطفى شعبان، في رمضان 2025 بمسلسل بعنوان “حكيم باشا”، الذي يقدم من خلاله الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني، ويتعاون خلاله مع المؤلف محمد الشواف، ويعتبر هذا العمل الثالث الذي يجمعهما على التوالي، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج لشركة سينرجى.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

كما تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان 2025، بعد غياب عامين، بمسلسل جديد من تأليف عمرو محمود ياسين.

مسلسل جودر 2

ويواصل صناع مسلسل جودر 2 تصوير المشاهد المتبقية لهم استعدادًا لعرضه خلال دراما رمضان 2025، وهو بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وجيهان الشماشرجي وآخرون من النجوم، ومن تأليف أنور المغيث وإخراج إسلام خيري.



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