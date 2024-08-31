مسلسلات رمضان 2025.. اسم مسلسل أحمد مكي الجديد التفاصيل كاملة

اسم مسلسل أحمد مكي الجديد.. في خطوة جديدة ومثيرة للاهتمام، استقر النجم أحمد مكي على اختيار "عين شمس" كعنوان لمسلسله الجديد ، الذي يتم التحضير له لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025.

أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل أحمد مكي الجديد

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل المسلسل، العمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، ويمثل هذا المشروع تحوّلًا كبيرًا في مسيرة مكي الفنية، حيث يقدم الدراما الشعبية لأول مرة.

بعد سنوات من التميز في الكوميديا على شاشة السينما والتلفزيون، يقرر أحمد مكي التحدي بدخول منطقة جديدة بعيدة عن الكوميديا المألوفة، المسلسل الجديد المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025 يجسد رغبة مكي في الابتعاد عن المنطقة الآمنة التي تألق فيها سابقًا، والانتقال إلى تقديم محتوى مختلف يبرز قدراته في الدراما الشعبية.

أعمال أحمد مكي وهاني سرحان

ويُعد هذا التعاون الثاني بين مكي والمؤلف هاني سرحان، بعد النجاح الكبير اللذين حققوه في مسلسل "الاختيار".

شخصيات ابتعد فيها أحمد مكي عن الأدوار الكوميدية

أحمد مكي له تجارب سابقة ناجحة خارج إطار الكوميديا، مثل شخصية يوسف الرفاعي التي قدمها في "الاختيار - رجال الظل"، ودور زغلول الذي قدمه في فيلم "ليلة البيبي دول"، ما يعزز من قدرته على التكيف مع الأدوار الدرامية، ويبدو أن مكي يسعى لإثبات قدراته في مجال الدراما الشعبية، ومن المتوقع أن ينافس الكبار في هذا النوع من الأعمال.

سلسلة أجزاء مسلسل الكبير أوي

يشار أن أحمد مكي قد بدأ رحلته مع مسلسل "الكبير أوي" منذ عام 2010، وقدم أجزائه المتتالية التي حققت نجاحاً كبيراً الجزء الثاني في 2011، الثالث في 2013، الرابع في 2014 والذي كان آخر ظهور لدنيا سمير غانم، ثم الجزء الخامس في 2015، وبعد توقف دام 7 سنوات، عاد مكي بأجزاء جديدة: السادس في 2022، السابع في 2023، وأخيرًا الثامن في رمضان الماضي 2024، والآن يستعد مكي لخوض تجربة جديدة كليًا في عالم الدراما الشعبية.

أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 عرض في دراما رمضان 2024، وشاركه في بطولته بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي، والمسلسل عرض على قنوات ON، بجانب عرضه على منصة Watch it.

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