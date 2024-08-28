أحمد مكي يُنهي "الكبير أوي" ويدخل عالم الدراما الشعبية في رمضان 2025

قرر الفنان أحمد مكي إنهاء رحلته مع شخصية "الكبير أوي" الشهيرة التي استمرت لثمانية مواسم متتالية، ليضع حداً لهذا العمل الدرامي الذي أصبح من أبرز معالم شهر رمضان، بعدما حقق المسلسل نجاحات كبيرة جعلت شخصياته مثل "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم" جزءاً من الثقافة الشعبية، قرر مكي الانتقال إلى مغامرة جديدة في موسم دراما رمضان 2025، ويستعرض الموجز تفاصيل اعماله الفنية.

الانتقال من الكوميديا إلى الدراما الشعبية

أحمد مكي

بعد سنوات من الاعتياد على تقديم الكوميديا في السينما والتلفزيون، قرر أحمد مكي أن يبتعد عن هذه المنطقة التي اعتبرها الكثيرون "منطقة الأمان" بالنسبة له، مكي اتخذ القرار بدخول عالم الدراما الشعبية، وهو تحدٍ جديد يسعى من خلاله لتقديم نفسه بشكل مختلف للجمهور. من المعروف أن مكي يتمتع بموهبة كبيرة في الكوميديا، لكن هذه الخطوة توحي بأنه يسعى إلى تقديم محتوى أكثر جدية وتعقيداً.

أحمد مكي

التحضيرات للمسلسل الجديد

في إطار الاستعداد للمسلسل الجديد، يعقد مكي جلسات عمل مكثفة مع المؤلف هاني سرحان والمخرج أحمد صالح "حمصة" لتحديد ملامح العمل القادم. ويدور الحديث حول تقديم مكي لشخصية شاب بسيط يعيش في حارة شعبية، حيث يواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة، ليبتعد تماماً عن الأسلوب الكوميدي الذي اشتهر به.

رحلة "الكبير أوي".. من البداية حتى النهاية

أحمد مكي

بدأت رحلة "الكبير أوي" عام 2010، حيث حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً، مما دفع إلى إنتاج أجزاء متتالية، منها الجزء الثاني عام 2011، والثالث في 2013، والرابع في 2014، والذي شهد آخر مشاركة للفنانة دنيا سمير غانم. بعد ذلك، توقف مكي عن إنتاج أجزاء جديدة من المسلسل حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في رمضان 2022، ومن ثم السابع في 2023، وأخيراً الجزء الثامن والأخير في رمضان 2024.

مسلسل "الكبير أوي 8".. الختام المميز

أحمد مكي في الكبير

الجزء الثامن من "الكبير أوي" الذي عُرض في رمضان 2024، كان خاتمة لهذا العمل الذي استمر لأكثر من عقد. شارك في بطولته مجموعة من الفنانين البارزين مثل رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، وحاتم صلاح، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف. وكالعادة، تولت شركة سينرجي إنتاج المسلسل، وكان التأليف من نصيب مصطفى صقر ومحمد عز الدين، فيما أخرج العمل أحمد الجندي.

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