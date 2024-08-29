التفاصيل الأولى لـ مسلسل أحمد مكي في ماراثون رمضان 2025

أعلن النجم الكبير أحمد مكي تخليه عن شخصية الكبير بعد 8 أجزاء ما بين المتصلة والمنفصلة من مسلسله الشهير الكبير أوي، الذي كان ينافس به في الماراثون الرمضاني، ومن هنا يستعرض لكم الموجز التفاصيل.

أحمد مكي

استقر الفنان أحمد مكي على سيناريو بخط وفكرة السيناريست هاني فرحات، من إخراج أحمد صالح الشهير بـ"حمصة" وقررت شركة سنرجي إنتاج العمل.

ويجسد مكي شخصية شاب ابن بلد يعيش في حي شعبي ويتعرض لعدة أزمات، المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي التشويقي.

و حاليا يعقد مكي مع صناع فريق العمل جلسات تحضيرية لـ استكمال باقي فريق المسلسل، ووضع جميع اللمسات لبدء التصوير قربيًا.

تفاصيل رحلة مسلسل الكبير أوي

من المعروف أن الفنان أحمد مكي بدأ رحلته مع رحلة "الكبير أوي" عام 2010، حيث حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً، مما دفعه إلى إنتاج أجزاء متتالية، منها الجزء الثاني عام 2011، والثالث في 2013، والرابع في 2014، والذي شهد آخر مشاركة للفنانة دنيا سمير غانم.

بعد ذلك، توقف مكي عن إنتاج أجزاء جديدة من المسلسل حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في رمضان 2022، ومن ثم السابع في 2023، وأخيراً الجزء الثامن والأخير في رمضان 2024.

أحمد مكي

تفاصيل نهاية الكبير أوي

الجزء الثامن من "الكبير أوي" الذي عُرض في رمضان 2024، كان خاتمة لهذا العمل الذي استمر لأكثر من عقد.

شارك في بطولته مجموعة من الفنانين البارزين مثل رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، وحاتم صلاح، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

وكالعادة، تولت شركة سينرجي إنتاج المسلسل، وكان التأليف من نصيب مصطفى صقر ومحمد عز الدين، فيما أخرج العمل أحمد الجندي.

ومن المعروف أن شارك النجم أحمد مكي في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار وشاركه البطولة كل من كريم عبد العزيز، إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، العمل تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى .

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