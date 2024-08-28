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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

موعد طرح فيلم عنب لـ آيتن عامر بدور العرض السينمائي

آيتن عامر في فيلم
آيتن عامر في فيلم عنب

أعلنت الشركة المنتجة لـ فيلم عنب بطولة الفنانة آيتن عامر، عبر «إنستجرام»، موعد طرح الفيلم بالسينمات، وتصدرت الفنانة آيتن عامر البوستر الرسمي للفيلم، مع باقي أبطال العمل من داخل عربة إسعاف.

موعد طرح فيلم عنب للفنانة آيتن عامر

علقت الشركة المنتجة للفيلم على البوستر قائلة: «‏‎يعرض يوم 19 سبتمبر في جميع سينمات العالم العربي، بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر‏‎».

موعد طرح فيلم عنب
فيلم عنب


أبطال فيلم عنب

ويضم فيلم عنب، في بطولته عددا من الفنانين أبرزهم: آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري توني ماهر، وظهور خاص لكل من الفنان القدير لطفي لبيب، وضيوف الشرف محمود حافظ، ومحمد رضوان، وليلي عز العرب وسامي مغاوري وحسام داغر وطاهر أبو ليلة بمشاركه الأبطال خالد عليش، محمد حسني، أحمد سالم، إلهام صفي الدين، علي عفت علوي الحسيني.

موعد طرح فيلم عنب
اسلام إبراهيم 

أحداث فيلم عنب

فيلم عنب، من قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور، ومنتج منفذ مصطفى متولي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ومن إنتاج رشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.

موعد طرح فيلم عنب
موعد عرض فيلم عنب
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آخر أعمال أيتن عامر


تطل الفنانة أيتن عامر على محبيها بعمل سينمائي جديد سيحمل اسم "المنبر"، تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف وكفاحهم ضد الاحتلال الفرنسي.

وانتهت الفنانة الشابة من تصوير دورها في فيلم "المنبر" منذ فترة طويلة، وتجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد فهيم، إذ تدور بينهما أحداث مثيرة تكون محورية خلال العمل.


ومطلع مايو انتهى المخرج أحمد عبدالعال من أعمال المونتاج والميكساج الخاصة بالفيلم؛ استعدادًا لطرحه خلال موسم صيف 2024 بعد تحويل العمل من فيلم وثائقي إلى فيلم سينمائي بمشاركة عدد من النجوم.

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