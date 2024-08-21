حكايتهم بقت بجلاجل.. مشكلات أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب

أثارت الفنانة أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب حالة من الجدل الكبير في الوسط الفني وبين جمهورها، وذلك بسبب التطورات الأخيرة في علاقتها مع طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، القصة أخذت منحنى حادًا بعدما بدأ الأخير في توجيه اتهامات علنية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بمنعه من رؤية أطفالهما وعدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بحضانة الأطفال، وتستعرض الموجز تفاصيل القصة.

رد أيتن عامر على الاتهامات

أيتن عامر وطليقها

لم تلتزم أيتن عامر الصمت إزاء هذه الاتهامات، بل قررت أن ترد عليها بشكل رسمي، وقد لجأت إلى الجهات القانونية وحررت محضرًا بمديرية أمن الجيزة، حيث اتهمت أيتن عامر طليقها محمد أحمد سعيد، الشهير بـ "عز العرب"، بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أيتن لم تكتفِ بذلك، بل أعربت عن استيائها من تصرفات طليقها واعتبرت أن ما يقوم به هو محاولة لتشويه سمعتها وإلحاق الضرر بها على المستوى الشخصي والمهني.

تطورات الخلاف ورفض رؤية الأطفال

أيتن عامر وطليقها

القضية أخذت أبعادًا أخرى بعد أن كتب محمد عز العرب منشورًا على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مرفقًا بشهادة ميلاد ابنهما. في المنشور، عبر عن رغبته في رؤية ابنه في عيد ميلاده، مشيرًا إلى أنه لم يره منذ ما يقرب من عام. وعبر عز العرب عن إحباطه من رفض أيتن عامر السماح له بلقاء طفلهما في هذه المناسبة الخاصة، وهو الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه على السوشيال ميديا.

القضية أمام الرأي العام

أيتن عامر وطليقها

ما زاد من تعقيد الأمور أن الخلاف بين أيتن وعز العرب لم يعد محصورًا بين جدران المنازل أو المحاكم، بل أصبح شأنًا عامًا، يتابعه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الأمر فتح باب النقاش حول طبيعة العلاقات الزوجية بعد الطلاق، خاصة عندما يكون هناك أطفال في الصورة.

انعكاسات على المستوى الفني والشخصي

أيتن عامر وطليقها

الصراع بين أيتن وعز العرب ليس مجرد خلاف عائلي، بل هو أيضًا أزمة تعكس تحديات الحياة الشخصية للفنانين وتأثيرها على حياتهم المهنية. في هذا السياق، تتعرض أيتن عامر لضغوط كبيرة للحفاظ على صورتها العامة كفنانة ناجحة، في وقت يتوجب عليها أيضًا التعامل مع هذه الأزمة العائلية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور.

أيتن عامر وطليقها

يظل السؤال المطروح الآن: هل ستتمكن أيتن عامر وطليقها من الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين وتحفظ حقوق الأطفال؟ أم أن الأمور ستستمر في التصعيد وتصل إلى ساحات المحاكم مجددًا؟ لا شك أن الأيام القادمة ستكشف المزيد عن هذا الخلاف الذي أصبح حديث الساعة في الوسط الفني وبين جمهور السوشيال ميديا.

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