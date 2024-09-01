التفاصيل الكاملة لشخصية صفاء الطوخي في مسلسل فهد البطل

تستعد النجمة القديرة صفاء الطوخي لتصوير دورها في المسلسل الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" فهد البطل"، والذي من المقرر أن يخوض المنافسة في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

وعلم "الموجز" أن النجمة صفاء الطوخي ستجسد دور والدة فهد الشخصية التي يجسدها النجم أحمد العوضي، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

صفاء الطوخي

تفاصيل قصة فهد البطل

يجسد النجم أحمد العوضي خلال احداث مسلسل فهد البطل شخصية شاب صعيدي ويدخل السجن، كما تجسد النجمة ميرنا نور بشخصية حبيبته، العمل مكون من 30 حلقة في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، هو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ومن نتاج شركة سينرجي.

تشارك النجمة الكبيرة صفاء الطوخي في بطولة فيلم الغربان ، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي.

العمل من بطولة عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

صفاء الطوخي في رمضان 2024

ومن المعروف أن شاركت الفنانة صفاء الطوخي في أكثر من عمل في الماراثون الرمضاني الماضي، وكان على رأسهم مسلسل كوبرا ، والذي كان من بطولة محمد عادل أمام ، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره، تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

كما شاركت الفنانة صفاء الطوخي في مسلسل بيت الرفاعي

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وكان من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان العوضي قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل حق عرب، درات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم بجاور أحمد العوضي ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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