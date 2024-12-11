تعرف علي موعد الحلقة القادمة من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «وتر حساس» بطولة الفنانة صبا مبارك، ذلك بعدما شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المشوقة، حيث تحولت قضية مقتل ليلى، التي تؤدي دورها الفنانة جنا الأشقر، إلى قضية رأي عام، جاء ذلك بعدما تم تسريب تفاصيل الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، مما أثار الجدل حول ملابسات القضية، ويستعرض الموجز تفاصيل الأحداث وموعد عرض الحلقات القادمة.

واعتراف مازن بالقصة الكاملة لقتل زوجته ليلى، التي تجسد شخصيتها الفنانة جنا الأشقر، ومحاولة قتل صديقها المقرب عبد الرحمن، الذي يجسد شخصيته الفنان شريف الشعشاعي في التحقيقات، وأن ذلك حدث بسبب دفاعه عن شرف.

ملخص مسلسل وتر حساس

بالرغم من الاعتراف مازن، أنه ارتكب جريمة قتل ليلي وتعدي على “عبد الرحمن” الإ أن هناك رأى مختلف من الجمهور بأنه هناك احتمالين لسبب قتل ليلى، هما أن كاميليا شقيقة مازن التي تلعب دورها الفنانة إنجى المقدم، لها يد في الأمر، وآخرون يرون أن شقيق الفتاة عشيقة «مازن» هو السبب؛ لينتقم منه، ولكن ستكشف الحلقات المقبلة عن الحقيقة.

شهدت الحلقة مشهد مؤثر يعبر عن مدى حزنها وتعلقها الشديد بها، تنهار صبا مبارك أثناء دفن شقيقتها ليلى بعد أن ماتت مقتولة،تربط بين سلمى وشقيقتها ليلى علاقة قوية، حيث اعتادت سلمى أن تتحمل مسؤولية ليلى والاهتمام بها على مدار مراحل عمرها المختلفة، لذلك فقد مثل موتها صدمة كبيرة لسلمى جعلها في حالة ذهول، ولم تنهار إلا في اللحظة الحاسمة عندما راتها وهي تتوارى تحت التراب، وهي اللحظة التي تتأكد فيها أنها لن تراها مرة أخرى.

موعد عرض مسلسل «وتر حساس»

يذاع مسلسل وتر حساس على قناة ON من الأحد لـ الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة الحلقة الساعة 1:15 صباحاً، و 11:30 صباحاً أيضاً.

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساءً، وتكون إعادة الحلقة الساعة 5 صباحاً، و4 عصراً.

كما تعرض حلقات مسلسل وتر حساس على منصة WATCH IT الرقمية قبل عرض الحلقة بـ يوم على القنوات الفضائية.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل «وتر حساس» عدد كبير من نجوم الفن، وهم: «صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، ونورا مهدى» والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات، وتبدأ علاقتهم بالانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، حيث أن زوجها محمد علاء على علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، التي تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

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