تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس .. سقوط غالية وإدمان علي

يواصل مسلسل وتر حساس، جذب الأنظار بأحداثه المشوقة والمليئة بالتوترات العاطفية والاجتماعية من خلال شخصياته المعقدة، حيث يعكس المسلسل الصراعات الداخلية والخارجية التي يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية، مع كل حلقة يزداد التشويق ويتصاعد التوتر، مما يجعل كل لحظة مليئة بالتوقعات والمفاجآت.



يرصد موقع الموجز أبرز أحداث الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس خلال السطور التالية.

ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس

جاءت الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس حافلة بالأحداث المفصلية، حيث بدأ المشهد بذهاب نور إلى الحجز لمقابلة وليد برفقة كاميليا.

سعى نور ببراعة إلى التلاعب بكلمات وليد وإيقاعه في الاعتراف بالحقيقة، وبالفعل يعترف وليد بأن ابنته كانت السبب وراء الحادثة المأساوية التي أودت بحياة حسن، ابن نور.

هذا الاعتراف الصادم دفع نور إلى مواجهة ابنته بغضب شديد، حيث قام بتوبيخها وضربها دون رحمة.

من جهته، لم يتردد مازن في توجيه كلمات قاسية إليها، مما عمّق شعور كاميليا بالندم وأدخلها في حالة انهيار نفسي حاد.

احداث مسلسل وتر حساس

تصالح وإعادة اعتبار لسلمى في وتر حساس



على الجانب الآخر، شهدت الحلقة لحظة إنسانية مؤثرة عندما قرر نور التوجه إلى سلمى للاعتذار لها أمام أفراد عائلتها، بما في ذلك والدتها وشقيقاتها، مستعيدًا كرامتها التي أُهينت سابقًا.

هذا الاعتذار العلني ترك أثرًا عميقًا في نفسها، خاصة مع انضمام شقيقتها داليا للاعتذار منها على ما بدر منها في الماضي.

سلمى، التي شعرت بفرحة غامرة، بدأت تستعيد ثقتها بنفسها وبمكانتها بين عائلتها. رشيد، الذي كان داعمًا لها طوال الوقت، أكد لها أنه لم يشك في براءتها يومًا، بغض النظر عن موقف وليد أو الظروف المحيطة.

هذه اللحظة شكلت نقطة تحول كبيرة في علاقة سلمى برشيد، التي أصبحت أقرب إلى التفاهم والانسجام.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ليلى في دوامة الشك والخيانة بمسلسل وتر حساس



في مشهد آخر، تواصل ليلى معاناتها النفسية بسبب الشكوك التي تحاصرها تجاه زوجها مازن، ووصول رسالة جديدة تُلمّح إلى خيانته جعلها تشعر بمزيد من الغضب وعدم الثقة، مما دفعها للتفكير في مواجهة الحقيقة بأي وسيلة.

هذه الأجواء المتوترة ألقت بظلالها على علاقتهما الزوجية، حيث بات مازن في موقف حرج، غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام سيل الاتهامات.

أزمات العمل والعائلة تتشابك في الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس

في سياق الأحداث، شهد العمل توترات جديدة عندما قام رشيد بتحويل الموظفة رحمة للتحقيق بسبب تقديمها ملفًا خاطئًا تسبب في إرباك العمل.

قرر تكليف ياسين بالمهام بدلًا منها، وهو قرار أثار شكوك داليا، التي بدأت تشعر بأن هناك مؤامرة تُحاك ضدها.

في هذه الأثناء، يقرر علي الهروب من ضغوط الحياة عبر السهر خارج المنزل، تاركًا زوجته غالية بمفردها، هذا التصرف دفع سلمى إلى محاولة تحسين الأجواء بين أفراد العائلة، حيث اصطحبت غالية وأبناء رشيد للخروج سويًا بهدف تقريب وجهات النظر وإذابة أي خلافات.

تصعيد مأساوي في المنزل بمسلسل وتر حساس

لكن الأمور تأخذ منحى مأساويًا عندما يعود علي ليجد صورة تجمع سلمى مع غالية وأبناء رشيد، ما يجعله يتيقن من رفض سلمى له تمامًا.

في لحظة ضعف، يقرر العودة إلى تعاطي المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع. عند عودة غالية وابنتها إلى المنزل، تجد الأبواب مغلقة، مما يضطرها إلى استخدام مفتاح احتفظت به سابقًا.

تدخل سلمى لتكتشف علي نائمًا وسط أدوات التعاطي وآثاره واضحة عليه.

عندما تحاول مواجهته، يفقد أعصابه ويدفع غالية بعنف، مما يؤدي إلى سقوطها وإصابتها إصابة خطيرة وسط حالة من الصدمة والذهول.

ابطال مسلسل وتر حساس

صناع مسلسل وتر حساس

وتر حساس عمل درامي متكامل يجمع بين التشويق والإثارة، حيث يناقش قضايا اجتماعية شائكة مثل الخيانة الزوجية والصراعات العائلية في إطار مشوّق ومثير.

المسلسل مكوّن من 45 حلقة ويضم نخبة من النجوم، من بينهم صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، لبنى ونس، لطيفة فهمي، تميم عبده، ومحمد علي رزق والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويواصل جذب المشاهدين بأحداثه المتشابكة وعلاقاته الإنسانية المعقدة.

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