فاتورة المياه أكتوبر 2026.. اعرف قيمة الاستهلاك برقم العداد وخطوات الاستعلام

تزايدت عمليات البحث عن فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2026، خاصة مع بدء إتاحة بيانات استهلاك المياه للمشتركين، ورغبة المواطنين في معرفة قيمة الفاتورة قبل التوجه إلى السداد. وتوفر شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات عددًا من الطرق التي تتيح للمشترك الاستعلام عن قيمة الاستهلاك، من بينها الاستعلام إلكترونيًا باستخدام رقم العداد.

وتستهدف هذه الخدمات تسهيل حصول المواطنين على بيانات الفواتير دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات شركات المياه في كل مرة، مع استمرار إمكانية الاستعلام والسداد بالطريقة التقليدية من خلال الفروع والمحصّلين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك المياه بالنسبة لمستخدمي العدادات التقليدية والقديمة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابعة للمحافظة.

ويمكن للمشترك اتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة فاتورة المياه أكتوبر 2026:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للمحافظة.

البحث عن خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه أو قيمة الاستهلاك.

إدخال رقم العداد الخاص بالوحدة أو المنزل.

التأكد من أن رقم العداد المدخل هو الرقم الصحيح، ويمكن الاستعانة بفاتورة المياه السابقة لمعرفة البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة «البحث».

تظهر بعد ذلك بيانات الفاتورة وقيمة استهلاك المياه المستحق.

وتتيح هذه الخطوات للمشترك معرفة قيمة الفاتورة إلكترونيًا قبل سدادها، دون الحاجة إلى زيارة مقر شركة المياه لمجرد الاستفسار عن قيمة الاستهلاك.

كيف تعرف قيمة فاتورة المياه لشهر أكتوبر؟

يحتاج المواطن الراغب في الاستعلام عن فاتورة المياه إلى رقم العداد الخاص به، والذي يمكن التعرف عليه من خلال فاتورة الشهر السابق بالنسبة للمشتركين الذين يستخدمون العدادات التقليدية والقديمة.

وبعد إدخال الرقم في الخانة المخصصة على الموقع الإلكتروني لشركة المياه، والضغط على زر البحث، تظهر البيانات المتعلقة بالاستهلاك وقيمة الفاتورة، وفقًا للخدمات التي توفرها الشركة التابعة للمحافظة.

ويُفضل التأكد من إدخال رقم العداد بصورة صحيحة لتجنب ظهور رسالة تفيد بعدم وجود بيانات أو عدم الوصول إلى الفاتورة المطلوبة.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية

وفي حال عدم استخدام الخدمات الإلكترونية، يمكن للمشترك الاستعلام عن فاتورة مياه أكتوبر 2026 من خلال التوجه إلى مقر فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الموجود في المنطقة التابعة له.

ويستطيع المواطن من خلال فرع الشركة معرفة قيمة الاستهلاك المستحق عن الشهر، ثم سداد الفاتورة والحصول على إيصال يثبت عملية الدفع.

كما يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلال المحصلين التابعين لشركة المياه، وفقًا لآليات التحصيل المتبعة لدى الشركة في كل منطقة.

طرق سداد فاتورة المياه أكتوبر 2026

بعد معرفة قيمة الاستهلاك، يستطيع المشترك سداد الفاتورة من خلال الوسائل المتاحة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة له.

وتشمل الطرق المتاحة السداد من خلال مقر فرع الشركة، بالإضافة إلى إمكانية دفع قيمة الفاتورة عن طريق المحصلين التابعين للشركة، بحسب النظام المعمول به في كل منطقة.

وتساعد معرفة قيمة الفاتورة إلكترونيًا في توفير الوقت والجهد، خصوصًا للمواطنين الذين يرغبون في معرفة قيمة الاستهلاك قبل التوجه إلى وسيلة السداد المناسبة.

خدمات شركات مياه الشرب للمشتركين

وتأتي إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ضمن الخدمات التي تقدمها شركات مياه الشرب والصرف الصحي للمشتركين، بهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الاستهلاك والفواتير.

كما تتيح الخدمة للمواطن معرفة قيمة المبلغ المطلوب سداده دون الانتظار لحين زيارة مقر الشركة، مع استمرار توفير الخدمات التقليدية للمشتركين الذين يفضلون التعامل المباشر مع الفروع أو المحصلين.

وبالتالي، يمكن للمواطن الراغب في معرفة فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2026 البدء بالاستعلام إلكترونيًا من خلال موقع شركة المياه التابعة لمحافظته، باستخدام رقم العداد المدون على فاتورة الشهر السابق، ثم اختيار وسيلة السداد المناسبة بعد ظهور قيمة الاستهلاك.