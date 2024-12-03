تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 27.. كاميليا تنجح في كسب قضية الوصاية

شهدت أحداث مسلسل وتر حساس

الحلقة 27 تصاعد الأحداث بشكل مثير حيث تداخلت العلاقات الشخصية مع التحديات القانونية، و بدأت الحلقة بنصيحة حاسمة من والدة سلمى، وكشف كاميليا عن تفاصيل جديدة تقلب مجريات القضية لصالحها.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 27

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 27، دارت أحداث الحلقة 27 حول نصيحة والدة سلمى صبا مبارك لها هي وزوجها رشيد محمد علاء بأن يبتعدون عن بعضهما البعض، خوفًا من أن يؤدي تواجدهما معًا لإثارة غضب كاميليا إنجي المقدم، مما قد يعرض سلمى لخطر فقدان ابنتها.



مسلسل وتر حساس

وقامت كاميليا بزيارة علي وتكتشف أنه لا يزال يتعاطى المخدرات، ووجهت له نصيحة بالتوقف عن ذلك من أجل مصلحة ابنته، وخلال أول جلسة قضائية، طلب محامي سلمى أن يقوم علي أحمد طارق بعمل تحليل مخدرا، في اليوم التالي ظهرت النتيجة، ونجحت كاميليا في كسب قضية الوصاية بعدما أتضح أن علي لا يتناول المخدرات الممنوعة.

أما بالنسبة لمازن، فيواصل محاولاته للتركيز على رغدة والتحدث معها، بينما بدأت زوجته ليلى في ملاحظة تغيرات في سلوكه، وازدادت شكوكها بشكل أكبر عندما تلقت رسالة من مجهول تؤكد خيانة زوجها، ما يدفعها للبحث في هذا الموضوع.

موعد عرض حلقات مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس يُعرض حصريًا على منصة يانجو بلاي من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يُعرض على قناة ON في نفس الأيام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بجانب عرضه على منصة Watch it.

مسلسل وتر حساس

تفاصيل مسلسل وتر حساس

يتكون مسلسل وتر حساس من 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، لبنى ونس، لطيفة فهمي، تميم عبده، ومحمد علي رزق، المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ويتناول العمل موضوعات عديدة أبرزها الخيانة الزوجية والعلاقات المعقدة في أجواء مشوقة.

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