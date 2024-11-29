صراعات الأمومة والحب تشعل أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25

شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 25، الذي تلعب بطولته الفنانة صبا مبارك إلى جانب الفنانة إنجي المقدم والفنان محمد علاء "جاميكا"، تطورات درامية مثيرة جعلتها حديث المشاهدين ومتصدرة قوائم الأعلى مشاهدة على منصة Yango Play، بالتوازي مع عرضها على قنوات أون وأون دراما ومنصة واتش ات الرقمية.

ويرصد موقع الموجز أبرز أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25 خلال السطور التالية.

مسلسل وتر حساس الحلقة 25

سلمى بين نارين

في أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25، تجد سلمى (صبا مبارك) نفسها في مواجهة أصعب قرار في حياتها.

كما شهدت عودة طليقها علي (أحمد طارق)، والد ابنتها غالية، الذي ظن الجميع أنه ميت منذ سنوات، يضعها في مأزق.

وعلي، الذي أعلن وفاته سابقًا ليعالج نفسه من الإدمان في أمريكا، يعود للمطالبة بحضانة ابنته بعد تحسن حالته الصحية لكن سلمى تواجه ضغوطًا من زوجها رشيد، الذي قد تضطر للانفصال عنه إن تنازلت لعلي عن الحضانة.

مسلسل وتر حساس الحلقة 25

عودة من الماضي تثير الصراع

وقبل سفر علي للعلاج في أمريكا، وصل إدمانه إلى مراحل خطيرة كادت تعرض حياة غالية وسلمى للخطر.

ورغم تحسن حالته الآن، فإن مطالبته بالحضانة تزيد من تعقيد الأمور، خاصة أن والدة سلمى، التي كانت خيارًا آخر لرعاية غالية، غير مؤهلة بسبب مرضها القلبي.

هذه العودة قلبت حياة سلمى رأسًا على عقب، ودفعتها لمواجهة صراع داخلي حاد.

خيانة زوجية وصراعات إنسانية

مسلسل وتر حساس الذي يخرجه وائل فرج وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، يغوص في أعماق النفس البشرية من خلال قضايا الخيانة الزوجية وتشابك العلاقات الإنسانية.

تدور الأحداث حول ثلاث سيدات؛ طبيبة، محامية، وموظفة، وتتناول مشكلاتهن الشخصية والمهنية.

مسلسل وتر حساس

أوقات عرض ملسلسل وتر حساس

يعرض "وتر حساس" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قنوات أون، مع إعادة في العاشرة مساءً على قناة أون دراما.

كما يتاح عرض المسلسل عبر منصة واتش ات الرقمية.



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