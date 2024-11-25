أحداث الحلقة 21 من مسلسل وتر حساس .. مصير سلمى هيبقى إيه؟

تصدرت الحلقة 21 من مسلسل وتر حساس مؤشرات البحث في جوجل، بعد ما شاهدت ظهورا خاصاً لطليق سلمي "صبا مبارك" والذي قام بلغبطة جميع ترتيباتها في طرق إثبات براءتها من وقائع هي لم ترتكبها، يكشفها لنا "موقع الموجز".

الحلقة 21 من مسلسل وتر حساس

بدأت أحداث الحلقة 21، بصدمة سلمى عند زيارة طليقها علي لها في مركز التجميل الخاص بها، وأوضحت أحداث الحلقة الإتفاق القديم المُبرم بين سلمى وعلى، بسبب اكتشاف الأولى أن زوجها مُدمن وعندما اخبرت والده، أجبره والده على السفر لمصحة علاج الإدمان في أمريكا، وطلق سلمى بعد معاناتها معه وتعرضها للضرب والإهانة واتفقا على أن يخبرا المقربين أن على توفى، ولكن خرج الأخير من المصحة عندما علم أن سلمى تزوجت من صديقه رشيد، وطلب من سلمى أن يرى ابنته غاليه لكنها رفضت.

مسلسل وتر حساس

اشتعال الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل وتر حساس

وذهبت سلمى عند رشيد لكي تخبره برجوع علي "أحمد طارق نور" ، وطلبت منه أن يتحدث معه، وعاتب على صديقه بزواجه من طليقته وأخبره أنه كان يشعر بإعجابه بها منذ فترة زواجهما، وأخبره على أنه سينتقم من سلمى وسيرد ملكية مركز التجميل له مرة أخرى، بعدما نقل والده ملكية المركز لحفيدته غالية وجعل سلمى واصية عليه، ومن ناحية أخرى حاول رشيد أن يتصالح مع مازن بعدما خان شقيقته كاميليا وتزوج من ابنة خالتها سلمى ولكن رفض، كما أوضحت الحلقة أن شقيق فرح يراقب مازن لينتقم منه بعدما انتحرت فرح بسببه.

مسلسل وتر حساس

واتفقت كاميليا مع سلمى، أنها سوف تخبر عائلتها بأن وليد أخبرها معلومات خاطئة، في المقابل أن تنفصل سلمى عن زوجها رشيد بعدما تزوجته لتنتقم منها، حيث تسببت كاميليا في وفاة حسن شقيقها وزوج سلمى، بعد دبرت خدعة بالإتفاق مع وليد وهي أن تذهب سلمى لمنزل الأخير لتحصل على الصور المخلة التي يلتقطها لعميلات مركز التجميل، في المقابل أرسلت كاميليا رسالة لحسن تخبره أن سلمى تخونه مع وليد في منزله، ثم ذهب حسن للمنزل وظن أن سلمى تخونه فأُصيب بصدمة قلبية وتوفى، وأرادت كاميليا أن تنتقم من سلمى بسبب زواجها من زوجها رشيد، وأخبرت عائلتها أن سلمى كانت خانت حسن.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس على قناة ON الساعة 7:30 مساء على قناة ON، بينما تعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء، إذ يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ويعاد المسلسل الساعة 1:30 من صباح اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى إعادة في الساعة الـ 11:30 صباحا، على ON، أما الإعادات على قناة ON دراما تتضمن 3 إعادات في الـ 6 صباحا، وإعادة ثانية في الـ 10 صباحا، أما الإعادة الثالثة في الـ 5 مساء.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل وتر حساس الفنانة صبا مبارك، أنجي المقدم، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، هيدي كرم، أحمد غزي، وإخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال.

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