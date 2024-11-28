موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة



حقق مسلسل وتر حساس، نجاح كبير بعد عرض حلقاته الأولى وأثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الجمهور يترقب الحلقات بفارغ الصبر، لذلك حرص المتابعون على معرفة مواعيد عرض الحلقة القادمة وأماكن عرضها على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

في هذا السياق، يقدم لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول موعد عرض الحلقة 25 والقنوات الناقلة لها.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس

تعرض الحلقة 25 من "وتر حساس" على عدة قنوات فضائية، وهي:

• قناة ON: تُعرض الحلقة من الأحد إلى الخميس في الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة 1:15 صباحًا و11:30 صباحًا.

• قناة ON Drama: تعرض الحلقة في تمام الساعة 10 مساءً، مع إعادة الساعة 5 صباحًا و4 عصرًا.

كما يتم عرض الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس على منصة WATCH IT الرقمية قبل عرضها على القنوات الفضائية بيوم كامل، مما يتيح للمتابعين فرصة مشاهدتها في وقت مبكر.

مسلسل وتر حساس

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل وتر حساس

• قناة ON:

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11602

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• الجودة: HD

• قناة ON Drama:

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11862

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• الجودة: HD

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس

تبدأ أحداث الحلقة 25 بتصاعد الأزمات بين الشخصيات الرئيسية بعد اكتشاف المزيد من الأسرار، سلمى، التي كانت تحاول الحفاظ على سرية علاج زوجها "علي" (أحمد طارق)، تجد نفسها في موقف صعب بعد أن تكتشف ابنتها الحقيقة بشأن والدها.

في الوقت نفسه، يواجه "رشيد" (محمد علاء) تحديات جديدة حيث تزداد ضغوطه بسبب تصاعد الخلافات مع "كاميليا" (إنجي المقدم).

كما يتطور الوضع بين الشخصيات بشكل درامي حيث يظهر المزيد من التوتر بين "سلمى" و"رشيد"، مع تصاعد الخلافات حول ماضي "علي" وإدمانه.

تتسارع الأحداث بعد أن تكشف "كاميليا" عن المزيد من الأسرار التي تؤثر على علاقاتها مع الآخرين، مما يزيد من تعقيد الوضع في الحلقات القادمة.

مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس

تفاصيل مسلسل وتر حساس

تدور أحداث مسلسل وتر حساس حول ثلاث صديقات تنقلب حياتهن بعد اكتشاف خيانة زوج إنجي المقدم، مما يؤدي إلى توتر العلاقات بينهن.

إذا كنت من محبي الدراما المثيرة، تابع الحلقة 25 من مسلسل "وتر حساس" على القنوات الفضائية أو عبر منصة WATCH IT الرقمية لتتمكن من متابعة أحدث الأحداث الشيقة.

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