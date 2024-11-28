إنجي المقدم تظهر في موسم رمضان 2025 بوجهين دراميين مختلفين

تواصل الفنانة إنجي المقدم، نشاطها الفني من خلال عملين دراميين للمشاركة في موسم رمضان 2025، وتجسد أدوار مختلفة كما اعتاد عليها الجمهور في تنوع الأداء الدرامي، حيث انضمت مؤخرا لمسلسل "سيد للناس" الذي ينتمي إلى الأعمال الشعبية التشويقية.

يرصد الموجز، أبرز أعمال إنجي المقدم المنتظرة في رمضان 2025 خلال السطور التالية.

إنجي المقدم

انضمام إنجي المقدم لمسلسل سيد الناس

بدأ صناع مسلسل "سيد الناس" مؤخرًا تصوير العمل المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو سعد، والعمل الدرامي شعبي وهي نوعية الأعمال التي أثبت فيها سعد نجاحًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وقد انضمت الفنانة إنجي المقدم إلى قائمة أبطاله، بجانب نخبة من نجوم الدراما.

أبطال "سيد الناس" وقصته التشويقية

مسلسل "سيد الناس" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد كل من أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا. العمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ما يجعله من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني القادم.



انجي المقدم تبدأ في التحضيرات لـ "كامل العدد 3"

بالإضافة إلى ذلك، بدأت إنجي المقدم تصوير مشاهدها في مسلسل "كامل العدد 3"، المقرر عرضه في رمضان 2025، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويستكمل نجاح الجزأين السابقين الذين عرضا في موسمي رمضان 2023 و2024.

مسلسل "كامل العدد 3" مكون من 15 حلقة ويشارك فيه دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إلى جانب إنجي المقدم ومجموعة من النجوم الشبا، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة إيجل فيلمز لـ جمال سنان.



إنجي المقدم

إنجي المقدم تتألق في "وتر حساس"



في سياق آخر، تحقق إنجي المقدم نجاحًا كبيرًا هذه الفترة من خلال مسلسل وتر حساس، الذي يعرض على قنوات ON ومنصة يانغو بلاي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد إنجي شخصية كاميليا، المحامية الطموحة التي تواجه صراعات عديدة للحفاظ على استقرار حياتها الزوجية والاجتماعية.

إنجي المقدم

يشاركها البطولة صبا مبارك بدور سلمى، دكتورة تجميل تعاني تحديات كبيرة في حياتها.

وتر حساس مكون من 45 حلقة، ويضم مجموعة متميزة من الفنانين مثل محمد علاء، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، ومحمد العمروسي، العمل من سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، وإخراج وائل فرج.

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