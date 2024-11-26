تدخل برلماني.. مطالب بوقف عرض مسلسل وتر حساس.. ما القصة؟

أثار مسلسل "وتر حساس" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته الأولى، حيث اعتبره البعض مسيئًا للمجتمع المصري، جاءت ردود الفعل الغاضبة بسبب ما يتضمنه من أحداث وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها غير ملائمة للعادات والتقاليد الشرقية.

هذا الجدل دفع النائبة مي أسامة رشدي إلى تقديم بيان عاجل لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، تطالب فيه بوقف عرض مسلسل “وتر حساس” فورًا.

يرصد موقع الموجز التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

الدراما كقوة ناعمة وتأثيرها على المجتمعات

أكدت النائبة مي أسامة في بيانها أن الدراما تعتبر أداة من أدوات القوة الناعمة التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الصورة الذهنية للمجتمعات، سواء بالإيجاب أو السلب.

وأشارت إلى أن مسلسل "وتر حساس" لا يعكس قيم المجتمع المصري، بل يتضمن مشاهد وأحداثًا تخالف العادات والتقاليد، مثل العلاقات غير المشروعة والأفكار التي تتعارض مع الهوية الشرقية.

مسلسل وتر حساس

مطالبة بتوظيف الدراما لتعزيز الهوية الوطنية

دعت النائبة إلى استخدام الدراما بشكل إيجابي يهدف إلى بناء وعي الشباب وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأوضحت أن هذا الدور يجب أن يكون محوريًا في الإنتاج الفني، بدلاً من تقديم أعمال تحتوي على أفكار سلبية تضر بصورة الأسرة والمجتمع المصري.

تفاصيل مسلسل وتر حساس وأبطاله

مسلسل “وتر حساس” من بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، وغيرهم من النجوم.

يتناول “وتر حساس” قصة تتكون من 45 حلقة، تركز على حياة ثلاث صديقات تتعرض علاقتهن للاهتزاز عندما تكتشف كاميليا (إنجي المقدم) خيانة زوجها رشيد (محمد علاء) مع صديقتها المقربة سلمى (صبا مبارك)، تتشابك الأحداث لتكشف عن صراعات أخرى تضيف توترًا على العلاقات بين الشخصيات.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يُعرض "وتر حساس" على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة على قناة ON دراما في الساعة العاشرة مساءً.

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