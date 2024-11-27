تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 23.. إيداع علي في مصحة علاج الإدمان

حقق مسلسل وتر حساس نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، بسبب الأحداث الشيقة التي تضمنها العمل طوال الحلقات السابقة، وشهدت أحداث الحلقة 23 من العمل تطورات جديدة في إطار التشويق والإثارة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 23

ويرصد موقع “الموجز”، تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 23، شهدت الحلقة استمرار والد كاميليا إنجي المقدم، في بحثه عن الحقائق بمساعدة جمال ، بعد أن اكتشف الأخير أن الفتيات اللواتي قدمن بلاغات ضد وليد فعلوا ذلك عبر فتاة تُدعى ندى، حيث سحبت جميعهن البلاغات في وقت واحد.

مسلسل وتر حساس

في نفس السياق، أوكل علي أحمد طارق، زوج سلمى السابق، إلى ابنة خالته مهمة رفع قضايا ضد سلمى صبا مبارك، كما كشف لكاميليا أن علاقة سلمى برشيد تعود لسنوات عديدة، وأنهما كانا يتقابلان ويسافران معًا إلى أمريكا، ما أصاب كاميليا بصدمة كبيرة، ونجحت ابنة رشيد في تدبير موعد مع كاميليا بحضور شقيقها ووالدتها، حيث واجهت كاميليا زوجها رشيد محمد علاء بشأن علاقته السابقة بسلمى، لكن رشيد أنكر أنه كان يحبها، على الرغم من أنها كانت لا تزال زوجة صديقه علي.

مسلسل وتر حساس الحلقة 23

في تطور آخر، قررت رغدة هيدي كرم أن تدعم علي في حال قرر العودة، وأن تتولى إدارة العيادة الخاصة بوالده التي كانت سلمى تديرها، وفي الوقت نفسه قرر علي مقابلة غالية، لكن سلمى منعت ذلك، ليخبرها أنه يستعد لصراع قانوني، فقررت سلمى التوجه إلى كاميليا وأخبرتها بأنها تسعى لإثبات براءتها من الاتهامات الموجهة إليها من قبل وليد.

وبينما قرر رشيد تصحيح علاقته مع سلمى، واتفقا على إيداع علي في مصحة علاج الإدمان بسبب الأرق والإزعاج الذي بات يسببه، رفض الطبيب استقبال علي في المصحة دون موافقة منه أو من أحد أقاربه، ولكن خلال خروجهما من المصحة، اقترب منهما أحد العاملين وأخبرهما أنه يمكن إيداع علي في مصحة أخرى لا تحتاج إلى أوراق رسمية، ولكن مع دفع المال، وبالفعل تم خداع علي وتم نقله إلى المصحة التي لا تشترط الأوراق، حيث بدأت سلمى في علاج علي من الإدمان.

وتر حساس

تفاصيل مسلسل وتر حساس

يتكون مسلسل "وتر حساس" من 45 حلقة، وهو بطولة صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، لطيفة فهمي، تميم عبده، ومحمد علي رزق، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويتحدث العمل عن قضايا الخيانة الزوجية والعلاقات المعقدة والمتشابكة في جو مليئ بالتشويق والإثارة.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 24

والحلقة 24 من مسلسل وتر حساس ستكون متاحة الليلة على منصة Watch it، حيث تُعرض الحلقة على المنصة قبل التلفزيون، ومن المقرر عرضها على قناة ON غداً في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة ON دراما في الساعة العاشرة مساءً،و و المسلسل يعرض من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

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