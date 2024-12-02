موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 27.. هل ستنجح كاميليا في الانتقام من رشيد؟

تواصل أحداث مسلسل وتر حساس إثارة وتشويق الجمهور في الحلقة 27، بعد تصاعد الأزمات والتحديات التي تواجه شخصياته، في هذه الحلقة، تصاعد الصراع بين كاميليا وزوجها رشيد.

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 26

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل وتر حساس، شهدت تلك الحلقة إعلان رشيد محمد علاء زواجه من سلمى صبا مبارك أمام الجميع، ما يضع كاميليا إنجي المقدم في موقف حرج ويشعل نار الانتقام بداخلها.

مسلسل وتر حساس

وينتظر الجمهور بشغف شديد عرض الحلقة 27 من مسلسل وتر حساس بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة، وبخاصة بعد إعلان زوجها رشيد محمد علاء زواجه من سلمى صبا مبارك، كنوع من تحدي زوجته كاميليا إنجي المقدم التي تسعى بكل جهدها لتدمير حياتهما.

تطورات أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 27

في الحلقة 27 من مسلسل وتر حساس، تستعد إنجي المقدم للانتقام من صبا مبارك ومحمد علاء، إذ علمت كاميليا سرًا خطيرًا عن زوجها رشيد، فقد اكتشفت أنه قام بتغيير اسمه قانونيًا وأعلن نسب نفسه إلى زوج والدته، بعد أن تم اتهام والده في قضية نصب، فقررت كاميليا استغلال هذا السر لصالحها لكي تدمير رشيد وشركته، خاصة بعد إصراره على الزواج من سلمى.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 27

أما عن مواعيد عرض الحلقة 27 من المسلسل، فتُعرض تلك الحلقة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة ON، كما تبث أيضاً على قناة ON دراما في الساعة العاشرة مساءً، وتعاد الحلقة على قناة ON في الساعة الواحدة والنصف صباحًا مع إعادة ثانية في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، ومن تأليف أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، يقدم بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

اقرأ أيضاً:

صراعات الأمومة والحب تشعل أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25

تفاصيل أحداث الحلقة 24 من مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك